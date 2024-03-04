跌市下的交易　猶如禿鷹揀獵物　肉嫩多汁方出手｜刁佬

新一份《財政預算案》終於全面撤辣，這幾乎是地產業界及建制派的最大公因數。喺全面撤辣公佈前，幾乎每間地產商都對政府嘅辣招表達強烈意見，民建聯同經民聯口徑一致，火力全開。由此可知跌市中的辣招觸動萬千市民嘅神經，無論你系買咗樓，準備買樓，又或者租緊樓嘅朋友都感受到切膚之痛。

雖然刁佬覺得今次係遲來的春天，不過大家都叫做捱過咗呢個樓市寒冬。最近多間老牌地產公司出業績，削派息就梗架啦，令人感到震驚，乜原來佢哋債務都咁高，有啲集團旗下物業出租率更不斷下滑。咁都未夠，仲做定預期值管理，揚言會繼續跌。某間藍籌地產上市公司連月成為傳媒追訪對象，不斷被查詢如何減債，而關公團隊不厭其煩否認供股傳聞，有趣的是，這間公司一直很多賣出非核心資產的消息流傳，偏偏最後成交的寥寥可數，如果要講到減債更加杯水車薪。

根據刁佬經驗，這些消息來源，一係來自大口嘅Sales，不過做得呢啲級數大刁嘅Sales好少大口，更何況家下賣嘢，有錢就有得傾，理得你邊位介紹。神級Sales做得呢啲刁都好口密，驚死有人搶刁，通常未落實前都只會一聲不響，可以爆料之時個刁已經通天。既然出自漏口嘅大Sales機會咁細，更似特種部隊為頂住股價刻意放風。

最近多間老牌地產公司出業績，令人感到震驚，原來債務水平高。（蘇煒然攝）

管緊錢嘅朋友都知，而家呢個時勢邊有咁疏爽嘅基金同大戶，肯買嘢嘅高手無不是禿鷹基金，專揀啲就嚟死仲要係肉嫩多汁項目先會下手，劈價一半先開始傾，就已經係基本動作。今時今日喺呢啲咁艱難嘅時候，都要賣身救父可想而知環境有幾緊缺，多數該類資產的控制權已經交到清盤人手上，總之要錢唔要貨。無論資產質素如何，喺呢一刻呢個環境賣出，市場都叫佢做不良資產。刁佬專做開金融深切治療病房，當然明白到既然要喺呢個關鍵時候搵人救，手術費唔會平，多數都冇能力講價，有人買已經係拯救你。

時間對資產價格好重要，Timing唔啱，蜜糖都會變成砒霜。17世紀曾經出現嘅「鬱金香狂熱」，今日回首，鬱金香都仍然系鬱金香，但無數當年嘅投資者被屈完，番身機會都冇就香咗。

之前聽過前輩所講，投資房地產要贏一啲都唔難，只需要你夠長命守得住就得啦。不過要喺波濤洶湧大起大落嘅環境之下保存實力，仲要有足夠嘅現金流供樓，銀行自然唔會call loan，渡過困難嘅時刻，等到市場復甦資產自然會升值。呢啲道理就如山係石頭、海係水，係人都知，不過知易行難。

呢幾日撤銷辣招之後，樓市成交馬上作出反應，刁佬偶像曹仁超先生講過，人人擔心我貪心，寧買當頭起，勿買當頭跌，香港人嘅購買力真係唔係講笑，希望大家謹慎理財，喺呢個高利率嘅環境當中，做出明智選擇。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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