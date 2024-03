Tesla(特斯拉)創辦人兼行政總裁馬斯克,於上周控告其有份創立的OpenAI,指對方違反創辦協議(Founding Agreement)成為一家牟利及閉源的開發商。不過OpenAI最新在網站發文作出反駁,並且公開多份往來電郵,指馬斯克於2017年及18年提出OpenAI應成為牟利機構,其後亦提出由Tesla吞併OpenAI。惟最終未獲同意後,馬斯克決定離開OpenAI。



文章由OpenAI行政總裁Sam Altman等5人聯署。文章重申OpenAI的願景是確保生成式人工智能(AGI),當中代表既建立安全有益的AGI,亦代表幫助創造廣泛分配的利益。OpenAI指出會對馬斯克的指控進行行動駁回。

OpenAI又指出,其技術正協助人類改善生活,當中包括利用開源技術協助人類,以免費軟件加強多家非牟利機構營運能力。

美國富商馬斯克:Elon Musk, Chief Executive Officer of SpaceX and Tesla and owner of X, formerly known as Twitter, gestures as he attends the Viva Technology conference at the Porte de Versailles exhibition centre in Paris, France, June 16, 2023. (REUTERS)