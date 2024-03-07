樓市全「撤辣」港鐵料交投回升　視乎市況推新盤　重申不會投地

港鐵(0066)公布，截至去年12月底止全年業績，股東應佔盈利77.84億元，按年挫20.79%。當中，物業發展利潤減少八成至20.83億元，導致股東應佔基本業務利潤減少 40.2%至 63.64億元。



政府全面撤銷樓市「辣招」，物業及國際業務總監鄧智輝相信，樓市有周期，價格有相有落，但預料交投將會上升，目前有14個項目正在發展當中，會與夥伴合作，視乎市況推出市場，長遠可為集團提供收入來源。

重申不會投地 視乎市況推東涌東站第一期

他重申集團不會投地，會繼續沿用鐵路加物業發展模式，今年來會視乎市況，推出東涌東站第一期項目作重新招標。小蠔灣車站項目的前期工作繼續進行中，若果發展成熟，亦會適時推出市場。

商場業務方面，他表示大圍站「圍方」全部商舖已經出租，人流亦持續創新高；位於黃竹坑站的「THE SOUTHSIDE」，出租率達可供出租面積的八成，若工程順利完成，今年中會全面開放。

港鐵商場圍方商舖已全部出租。（資料圖片）

未正面回應會否派發特別息

今年為港鐵45周年，被問到會否派發特別息，行政總裁金澤培未有正面回應，僅指會以審慎理財，及視乎整體經營情況去決定派息水平。

車費方面，客運服務常務總監楊美珍表示，會繼續按機制進行調整，至於會否為慶祝45周年而提供更多票務優惠，她表示已準備不同的慶祝活動，未來會公布。

港鐵公司行政總裁金澤培未回應會否派發特別息。（資料圖片）

政府有意引入「雲巴」空中輕軌系統，金澤培表示，集團有能力及經驗去營運，引入相關系統亦可為現有系統帶來協同效應。

至於對政府有意於今年實行惡劣天氣下繼續「開市」的安排，他重申，要考慮乘客及員工安全，任何情況都是以安全為主。