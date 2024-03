近日黃金價格屢次歷史新高,每盎司2,100美元,觸發有部份投資者將手上沽貨。據內地傳媒《中新經緯》報道,山東濟寧某金店的老闆指出,該店最近有賣出20多公斤黃金,獲利逾200萬元(人民幣‧下同)。



報道指出自3月5日起,足金首飾價格每克突破645元人民幣,黃金回收價為每克490元。該金店老闆指出,買家早年以每克300多元購入黃金,到賣出時每克賺逾百元人民幣,整體獲利200萬元。

他又指出近期店內黃金回收量大於銷售量,店內收入的網上回收訂量亦持續增加。報道指出,該名老闆出示聊天紀錄,在3月5日中午的兩小時內,便接獲5個網上回收訂單,其中最大的一單回收157克黃金,顧客套現近7.7萬元。

