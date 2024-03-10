21世紀財富大挪移　投資主題離不開高科技｜伽羅華

21世紀是財富大挪移的時代，中原地產創辦人施永青說香港下一代會更辛苦，這句話並不全對，至少施老闆的兒子不比老子辛苦。所謂前人種樹，後人乘涼，有統計數據顯示，在二次大戰後出生的嬰兒潮一代（1946至64年出生）累積了天量財富，未來20年將交棒至千禧一代。



萊坊國際今年初發表報告稱，在未來20年，嬰兒潮一代（1946至64年出生）及沉默一代（1928至45年出生）將其財富控制權交棒予1981至1996年出生的人，令後者成為史上最富庶的一代人，承受高達90萬億美元資產。

二次大戰以來，中東、歐洲等地屢有小規模戰事，但大部分時間是太平盛世，除了印度和非洲國家等相對較窮仍保持高生育率外，歐洲、北美及亞洲等國家的出生率處於下降軌，當中以中韓日星港的出生率最低，人數較多的上一代將財富交與人數少的下一代，無論是資產總值，還是個人財富都是史上最有錢的一群人，另一批有機會承受這些財富的是Z世代，他們出生於1996至2012年。

國家買盤助推比特幣。（資料圖片）

年青社群、國家買盤助推比特幣

21世紀財富轉移的主旋律是世代財富傳承，但很多副調亦與此有關，由於年青人鍾情加密貨幣，也關注氣候變化和善用AI，所以AI與ESG板塊受到青睞。

自美國SEC批出首個上市的比特幣現貨ETF，比特幣價格稍為調整至3.9萬美元低位後，便如坐火箭上試6.8萬美元，市傳除了年青社群、華爾街傳統勢力入場外，亦有國家級機構買盤，疑是受歐美制裁的國家需要隱蔽性高的交易手段，是比特幣被推高至天價的原因，所以加密貨幣是非常高風險的市場，投資組合只宜將5%以下資金投入。

加密貨幣原本是科技人的潮玩，但其去中央化及隱蔽性的特點受到千禧一代和Z世代歡迎，但隱蔽性不是絕對性，只要你做交易，便有被盜及被黑，且難以被監管機構受理的風險。雖然SEC批准比特幣現貨ETF上市，讓機構投資者入場，管理更具規範化，但黑客盜用或遺失密碼的風險仍在，只是負責監管的是有牌照的華爾街大行而已。

有人說，新冠疫情、中西方冷戰及AI革命也是財富大挪移的推手，當中的財富轉移深入社會各階層。新冠疫情促進無接觸的數碼交易，在家工作或娛樂的生活模式也大行其道，亦催生了mRNA疫苗的廣泛應用，但人們需要租用的商業樓面卻因此大減，商務旅遊預算也有萎縮，缺乏高端旅客的銷費，奢侈品滯銷。

商廈投資大減值。（資料圖片）

全球商廈投資大減值 地產商易爆煲

在疫情期間，持有商廈物業資產的需大幅減值，香港發展商亦陷入同類困境，維港投資創辦人周凱旋說過，李嘉誠早於2021年初已向其預言「山雨欲來風滿樓，經濟會一落千丈」，又建議公司要延長備用資金，稱李嘉誠的先見之明「救了他們一命」。如果其他香港地產商早聽到誠哥的忠告，其投資表現便不會如一地雞毛。

反之，美國科技股成為投資者的寵兒，全球市值最大的十家公司，除沙特阿美（第4）及巴郡（第8）外，全部都是科技公司。

在中西方冷戰下，美國、日本、印度、台灣等地股市屢創新高，當中涉及出逃的大量中資，但過去20年，滬綜指逃不出3,000點的魔咒，今次中央出洪荒之力救市，只能托住8隻滬綜指的權重股，包括4隻中資國有銀行股中工建農、中移動、貴州茅台、中石油和中石化，港股面對兩萬點可望而不可即，今年能夠突破萬八關已是非常超額完成的壯舉，但隨着基本法23條的落實，本港樓股前景已不樂觀了。

拜登國情諮文駁斥東升西降的論調。（資料圖片）

拜登反駁東升西降 只對一半

美國總統拜登的國情諮文駁斥東升西降的論調，但他也是說對了一半，說西降是誤判美國綜合國力的強大，可能是低智或掌握訊息不全面所致，東升卻沒錯，去年經濟表現最亮麗，股市最牛的國家分別是印度、台灣及日本，全部都在中國的東面啊！

事實上，美、日、台三大股市創新高，主要推手是AI概念板塊。AI龍頭Nvidia股價上周四高見926.69美元，直撲1千美元大關，市值破2.2萬億美元，周五臨收市倒跌，報875.28美元，AMD穿200美元，台積電報784新台幣，穿800關似乎沒太大難度，台積電近期帶領一眾半導體股，將台股多次推向新高，台灣加權指數破兩萬點已不遠矣。

原本中國半導體產業應該可以分一杯羹，但受到美日荷韓台的制裁，內地晶片業的前景愈益不明朗。近日彭博一篇報道，中國科技巨頭華為去年底推一款7奈米晶片，是中芯國際通過美國晶片設備商Applied Materials和Lam Research的技術制造出來，中芯國際是在2022年美國政府下令向中方禁售晶片造制設備之前已經獲得。

中芯國際支援華為晶片的技術，其實是台積電已棄用多年的舊技術，成本高、難量產且良率難以提升，較台積電制造成本高三至五成，商業上難與台積電競爭。

中芯國際以舊技術生產，難以圖利。（資料圖片）

官員躺平 經濟續擺爛

隨着台積電擴大全球的生產線，中芯國際在低端制程很難取得甜頭，在中高端制程又面對圍堵，雖說台積電登陸美國出現水土不服，但在日本熊本設廠，與日本晶片制造材料行業建立緊扣的生產鏈，效果較預期為佳。

過去半年，相關股份東京威力科創、信越化工和東京電子器件的股價分別升87%、44%和120%，日台晶片業合作屬雙贏，是晶片生產鏈的神來之筆。

另邊廂面，面對中高低端的競爭，中芯國際以舊技術生產，難以圖利，AH分別報47.4元人民幣和16.62港元，接近長期通道的低位，好明顯未能受惠AI半導體的勁爆熱潮。

一如所料，剛過去的兩會只是叫出要刺激經濟的口號，訂下奢想但不可能實現的指標，還拋出新質生產力的新名詞，結果全世界的焦點都在總理李強不搞記者會一事上，似乎無人再關注中國經濟，既然官員繼續躺平，中國經濟爛攤子也唯有繼續擺爛。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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