美銀將石油與煤炭及內銀四行業列為「永遠的神」　稱看好國企

美銀發表報告指內地銀行保險﹑營運商﹑電信及石油煤炭四個行業，為今年內地股市的高收益板塊，堪稱為「YYDS」（即永遠的神）。



美銀指出四大板塊中以石油煤炭股表現最佳，年初至今錄得20%回報率，銀行板塊回報率為9%。同期MSCI中國指數錄得9%跌幅。同時亦指出若將年期拉長到3至10年，石油煤炭板塊仍跑贏大市。據該行統計2013年底至現今的數據顯示，連同股息煤炭板塊的累計總回報率逾300%。銀行及保險板塊則分別帶來110%及72%總回報率，遠高於MSCI中國指數帶來的不足10%回報率。

該行亦指出相對於民企，國企估值較便宜，並且獲利確定性較好，政策風險亦較透明。經過10年改革後，國企的重新定價帶來更多投資機會。因此該行看好國企的投資機會，特別是那止防禦性強﹑高收益國企。

指國企尚未熱衷回購

此外，國企改革2.0也釋放了企業價值。其中包括中證監在2022年11月提出「探討建立具有中國特色的估價體系，促進市場資源配置功能更好發揮」；同年12月，上交所公佈了3年行動計劃，指「推動央企估值回歸合理水平」是重中之重。

美銀美林認為，國企重新估值短期有助於穩定A股市場信心，尤其是在今年1月及過去3年中國市場大幅回調後；長期來看，將有助於推動A股指數實現結構性及穩定的升值，吸引更多個人和機構投資者參與A股市場，以及支持中國企業持續融資。

對於國企未來重估空間，該行指出整體上國企回購仍不常見，至今回購最大的公司主要是互聯網及消費品行業的民企和香港金融機構。以2018至2022年計，標普500平均回購收益率為60%；FTSE 100指數約30%；日經225指數約15%；但滬深300指數僅為1%。

此外，在2019至2023年，A股公司每年回購總額僅100億至200億美元，遠低於每年2,000億至3,000億美元的現金股利；相反，過去兩年港股上市公司的回購總額已增至130至160億美元，主要得益於少數龍頭公司。