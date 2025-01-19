行路Fantasy｜天后灣仔日夜遊追憶故友　重溫舊日放工宵夜路線

閒人經過上月重返第一份工的社區作新界路線介紹後，今次回歸港島區，由天后行到灣仔。這條路線算是為行者帶來鬧市中的閒適感覺，無論日間還是夜晚，既方便得隨時可及，又不至於太繁華擠迫，可以在鬧市中有喘息空間，加上日與夜都是一條「搵食」路線，美食處處。

不過對於閒人來說，選擇介紹這條路線完全是一個自私的決定，因為想藉此緬懷一位已故的朋友，重新回味一下和他一起上下班的日子。

撰文：閒人止步



閒人和朋友H相識於二十年前，一起在天后和炮台山站之間一段電氣道上一幢商廈上班，當時大家都是下午返工，晚上接近深夜才收工，所以一起吃下午茶、晚飯甚至收工後宵夜已是每天經常做的事。由於我和H主要是深夜時份才一起行過這段路，所以今次閒人的《行路Fantasy》路線，破天荒出現了深夜散步版本，不過我亦有在日間多行一次，拍下一些日間的景象。

H比閒人年長約五年，亦較早加入公司，由一開始已是閒人工作上其中一支「盲公竹」，令閒人可以輕鬆融入新環境，加上閒人和H以及其他年紀相若的年輕同事也坐在附近，工作時氣氛融洽，除了工作認真外，又經常一起叫外賣、吃晚飯和聚餐等，算是閒人職場生涯其中一段最開心快樂時光。

【行路Fantasy/天后憶故友】今次散步的起點電氣道。（閒人止步攝）

閒人過往Fantasy推介路線：

人來人往二十年 上水自由行 走過必留痕

深水埗古今穿梭 時代變風氣轉 唯有安居之心長存

情越灣仔昔日海岸線 回溯開埠初期發展 細味變遷

維港海濱漫步 由西環到北角 細賞香港發展之母

重拾維城足跡 淺談四環九約 今日風景尋覓往日情

踏上成長路 回望人生上半場 一封給中西區的情書

銅鑼灣懷古 念消失的物事 嘆人生有太多下落不明

逆走廣東道 求存 樂活 虛榮 殊途同歸 跑一趟生命之旅

賞花鳥蟲魚 購波鞋潮物 旺角五街享受平民化玩物養志

閒人止步行路Fantasy由天后行至灣仔資訊一覽。（01美術製圖）

當時公司周圍在日間有很多小店，有台式小食，亦有港式茶記，每日都要費盡心力選擇心水下午茶，由於下午才上班，很多同事都當這一餐下午茶是午餐甚至早餐，如果吃得飽一點，已足夠頂到放工。

多數同事通常工作至11至12時左右就收工，除非大夥兒一起宵夜聚會，否則更多時候是H和我二人一起下班，因為我們算是同路人，閒人家在西環，而H下班後通常會到灣仔，他和好友創立的電影工作室處理一些工作；又或者我和他先到灣仔吃個宵夜，他再買外賣給他的友人，所以我和H幾乎每天放工都聯袂行動。

如果收工時未夠12時，我們會選擇到威非路道巴士總站乘搭5X，這架駛經灣仔再到堅尼地城的巴士，方便得簡直是完全為我們而設；假如收工時已過12時，由於尾班車已開，我們就會由天后一直走到灣仔。

【行路Fantasy/天后憶故友】清風街天橋一帶晚上是宵夜天堂。（閒人止步攝）

通常我們會由銅鑼灣街巿開始走一段電氣道，之前閒人也提過，今日天后區其實以往是才是真正的銅鑼灣，除電氣道上的銅鑼街市和中央圖書館後面一條銅鑼灣道外，已拆卸重建的銅鑼灣警署，舊址就在今日銅鑼灣街巿旁，即我和H上班的商廈之上；而今日的天后地鐵站，昔日則是銅鑼灣裁判司署。至於今時今日大家廣為認知，有銅鑼灣站和崇光百貨一帶的地區，昔日多被視為東角及灣仔區。

這一段電氣道一直延伸至接上維園附近的興發街，日間是街巿、雜貨小店、燒臘鋪等日常家庭主婦「買餸」熱點，亦有舊式文具鋪和紙紮鋪等特式鋪，至夜晚側會搖身一變成為宵夜熱點，特別是清風街天橋底一段十字路口，甜品、粉麵、串燒、居酒屋等一應俱全，我與Ｈ及其他同時都經常在附近「飲飽食醉」。

【行路Fantasy/天后憶故友】興發街88號是80年代的香港潮流聖地。（閒人止步攝）

說起興發街，不得不提80年代時出現過香港潮流時尚重要名字：ESPRIT。銅鑼灣興發街的ESPRIT是那些年時尚地標。ESPRIT於1983年引入香港，選址於銅鑼灣興發街88號，這間樓高3層的旗艦店是日本室內設計師倉俁史朗主理室內空間設計。

時光倒流到80年代，ESPRIT是香港潮流時尚重要名字（資料圖片）

80年代尾組成「軟硬」的林海峰和葛民輝，入行前亦曾在興發街Esprit分店擔任櫥窗設計師，二人更在歌曲《川保久齡大戰山本耀司》中寫下一句「永遠懷念興發街個間ESPRIT」，以歌詞抒發懷念之情。

穿過興發街走到對面維園，夜晚通常取道幾個足球場後面一條行人徑，在泛黃的路燈下漫步，別有一番情懷。有時湊巧遇上球場有其他活動，例如農曆年前的年宵巿場，我和H也會走入去逛一逛，湊湊熱鬧。

【行路Fantasy/天后憶故友】維園行人步道晚上很有情調。（閒人止步攝）

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穿過維園後，經過皇室堡、崇光等商場百貨後，轉入駱克道，又是另一個宵夜覓食天堂，特別是波斯富街交界銅鑼灣廣場等，當年火鍋夜茶黑夜壽司應有盡有，年少又有食力的我們也留下不少腳毛。

走到鵝頸橋，以前也有很多通宵營業的茶餐廳和酒樓，不過今時今日香港夜生活不再，已面目全非。

【行路Fantasy/天后憶故友】鵝頸橋底晚上對比二十年前，食肆少了很多。（閒人止步攝）

再過一個街口，已是H昔日和朋友合租的電影工作室所在地富德樓。這座商住大廈的大業主經常提供場地供藝術工作者或團體使用，反而旁邊曾經有三級歷史建築評級的同德大押現已拆卸改建為商廈。

【行路Fantasy/天后憶故友】昔日的同德大押已改建成商業大廈。（閒人止步攝）

我和H有時會再前行一個街口，光顧粉麵店和茶餐廳，或買外賣給Ｈ的朋友，然後他回到富德樓，我則繼續上路回家。

【行路Fantasy/天后憶故友】灣仔富德樓有很多藝術團體租用。（閒人止步攝）

我和Ｈ雖然在同一公司短短共事僅兩年，但放工後能有一知已談天說地消除悶氣，肚餓時又作為「飯腳」一起宵夜，這段深夜散步時光仍然是我人生中難忘的回憶之一。之後我先離職，而二人亦於不同時間效力另一家公司，不過未有緣再成為同事，只能偶爾相約飯聚相見。

【行路Fantasy/天后憶故友】有些餐廳至今仍在，但友人卻已先行一步。（閒人止步攝）

數年前，Ｈ不幸被癌魔帶走，與其年邁母親先後離開人世，對於年紀和他相若的我而言，覺得實在是走得太早。假如他沒有離開，今年應該是他50歲生辰，可能我們其他舊同事和相約他一起開心吃飯慶祝，可惜如今已再無機會。

閒人本身有一表哥亦和H同年出生，同樣是年輕時已離開人世，碰巧今周是H的生辰，閒人想起了H和表哥二人，覺得十分唏噓，所以借今期Fantasy懷念一番。

人生雖苦短， #哪個時勢能沒有歌 。

《那邊見》（2011年）



有些朋友想見面

有些承諾講了廿年

有些遊戲玩到一半未完

也只能那邊見



回頭學會珍惜今天

無暇停下表演幽怨

時辰來若不可扭轉自然

愉快衝線



明晨幻作一絲青煙

或跳級與上帝共存

我要是走先 去找足夠睡眠

過幾年 那邊見



路線：威非路道 > 電氣道 > 維園道 > 維多利亞公園 > 東角道 > 駱克道 > 堅拿道 >軒尼詩道



時間：每程約2小時（日、夜各一次）

步數：20426（Garmin fenix 7X作紀錄）

難度：1/5

時間／天氣：日間/深夜、晴天



【行路Fantasy/天后憶故友】整條路線閒人約花費2小時，閒人在日間和深夜各行了一。（Google地圖）

上屆行路Fantasy各輪路線重溫：

第1輪賽果｜首位台主誕生 誰人率先跑出？

第2輪賽果｜啟德散步路線輕鬆實用成心水

第3輪賽果｜熟悉又陌生的廣東道 街道冷知識此中尋

第4輪賽果｜訴說大埔墟太和前世今生 用腳理解歷史

第5輪賽果｜大埔大戰中西區 兩代工業村穿越感稍勝

第6輪賽果｜維城路線創紀錄 九龍大學遊引人反思

第7輪賽果｜港九新界三區大戰 偽遊客九龍遊贏特色