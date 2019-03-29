【體物寫志】AlphaEDGE 4D再度上架　3D打印跑鞋時代真正到臨？

從平日接觸到的種種資訊中認知，無論是太空科技還是平民運動鞋，愈來愈多3D打印技術生產的產品，普及到日常生活，只是時間問題。 但由2013年Nike的Vapor Laser Talon，以至2016年adidas的Futurecraft 3D，都是屬實驗式的小量製作。直至去年AlphaEDGE 4D首度限量發售，情況終於有所改變；事隔數月，再度上架，大眾將輕易接觸到3D打印跑鞋的實物，確實是見證這種新形式運動鞋歷史的里程碑。

個人認為，AlphaEDGE 4D是時代的見證，如果要從今個十年間，選一種代表這個時代的高科技運動系列，採用Boost中底的系列應是其一； adidas 4D中底，卻很可能是下一個十年的象徵產物。

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adidas與矽谷科技公司Carbon合作，令3D打印運動鞋得到突破發展。（品牌圖片）

3D打印技術早由80年代已經出現，但生產方法不符合成本效益，除了必要儀器外，實在難以在普羅大眾層面應用。花了30年研發，才算真正應用到近年的工業上，不但可生產各種陶瓷、塑膠、玻璃小物產品，連汽車、飛機部件、太空科技產品都能打印出來。

相對於傳統模具的生產方式，3D打印製作更加細緻靈活，自然吸引不少大品牌注意。很多人說中底是跑鞋的靈魂，每個運動品牌都投放大量資源於中底開發，adidas一早看中3D打印技術的潛力，未計生產步驟和廠房空間等成本因素，只講它可製作出如此細緻的中底結構優點，理論上甚至可以按照不同類型跑手的跑姿、重量、腳形等等的差異，調整中底不同位置的軟硬和受力點。

AlphaEDGE 4D

+ 8 + 7 + 6

他們由2010年開始就展開3D打印運動鞋的研究，但非一帆風順，頭幾年的實驗品一直解決不了表面粗糙、物料缺乏彈性等問題，及至2016年品牌開始跟美國矽谷的科技公司Carbon合作，3D打印運動鞋方有突破。

與傳統3D打印一層後噴上另一層的手法不同，他們能夠將液態樹脂物料直接組合成複雜的中底結構，將原本實驗室當中需要幾近20小時的製作過程，大大縮短至30分鐘，成為了當前我們看到那個縱橫交錯的中底，緩衝性能亦愈見接近原來的構想，推出了當年話題十足的Futurecraft 4D，但當然，數量還是不多；直至通過了近3年的改良，這種終於成熟至量產的程度，成為了眼前的AlphaEDGE 4D。

AlphaEDGE 4D中並非使用傳統3D打印技術，大大縮短製作時間。（品牌圖片）

AlphaEDGE 4D的中底技術，命名為adidas 4D，可以說是品牌花近10年才能成功研發的結晶，它透過科技公司Carbon的數位光學合成技術（Digital Light Synthesis），用數位光學投影、透氧光學的方式，將可编程的液態樹脂製作成鞋子的主要結構。中底開放式的網格結構，其不同部位的密度結構更是通過adidas過往17年跟不同運動員合作，所採納的科學數據來設計。例如它在中足部份的密度較其他部位高，以提供穩定性能與支撐；前掌的結構協助提供腳步的前向推力，以符合一雙高性能跑鞋的要求，亦實現了當初品牌看中了3D打印技術比傳統手法細緻得多的初衷。及至時尚設計的可塑性方面，由於adidas 4D的採用的液態樹脂容許預先調較配色，並不會出現Boost物料般加入顏料便會破壞化學結構的問題，所以不會跟Boost一樣只可有純白色的製作，或在外層噴色加工，無論在體育競技還是時尚層面的可塑性都更大。AlphaEDGE 4D，就是見證這次新浪潮的起點，現在大家明白今回真正量產的時代意義了嗎？