颱風來襲不宜行山　在家盤點不能不買的行山裝備｜Hikipedia

不少人認為：「行山是低消費活動。」 是嗎？ 天文台早早預測今周末颱風來襲，我們沒有上山的計劃，閒來在家盤點自己一路走來到底買了多少裝備？ 然後發現，當初用這句話「道」我們行山的朋友，實在太邪惡…… （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

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很多人都認為行山是低消費活動。剛開始行山時，我亦如此認為，身邊鼓勵我行山的朋友亦如是說，現在才知中伏。

香港地小人多，周末去哪裏？以前每周都會這樣問自己，逛街購物？找家cafe度過休閒下午？去看場電影吃爆谷？全都要消費，然後又想到，上山又不用入場費，只需穿運動衫褲、揹上背囊、打點所需糧水，已可起行；有時快閃後山，甚至簡單到背囊都不用，提起一樽水就走，肯定是低消費活動啦。

少年你太年輕了。

普通買雙行山墓，近千少不免吧，未計完……

確實，若然兩個女生悠閒上山去，拍幾張相、打個卡，應該不會太高消費，偏偏我們兩個坐不定，什麼都想試想玩，又貪靚，幾年來不自覺地「燒了」不少錢。沒事沒事……錢財身外物，辛苦工作還不就是為了開心洗錢？荷包出血小事啦，看看這幾年多麼充實，山癮愈來愈深，其實都是值得的。

趁住打風無上山，這星期我們總結了一些幾年入手的裝備，見證我們遊山玩水的經歷與成長。各位山友看罷，如果發現自己跟我們一樣已陷入深淵的話，記得告訴我們一聲，讓我們知道自己並不孤單，山上，還是有很多很多同路人。

出國行山，「洋蔥式」的穿衣方法，又增購了不少衣物。一件防風防水的風褸，一千到數千元 不等，請問哪裏是低消費……

第一階段：借得裝備多 最後還是自己買

我從小就跟爸爸一同上山，甚至還坐在BB車的階段，已經被爸爸帶上山，走的都是最輕鬆的山徑，哪裏會有行山鞋、行山背囊、行山裝備的觀念？

直到幾年前決心認真行山，開始時都是開口跟家人借裝備，借多了，上一次山又會弄髒，始終不好意思，還是自己買吧。最基本從一對防滑的行山鞋、水袋、行山背囊開始，然後是一些上山的裝束，Sport Bra、背心、Tee、緊身褲。由於上山很容易勾破衣物，回家想修補或清洗都有難度，全都是消耗品，單單「第一階段」已開始耗費金錢。

第二階段：出國行山成裝備升級的主要誘因

又有一年，膽粗粗跟朋友遠赴印尼，攀登海拔3,726米的林賈尼火山，隨即決心增購裝備應付挑戰。衣物需要是洋蔥式的穿法，要分內層、中層和外層，外層的風褸需要防風防雨，襪子和鞋子是一體的，要一對保暖和排汗性能好的襪子，要手套、要太陽眼鏡、要有行山杖、頭燈，頭巾防寒和防火山灰，當然還有其他必需品，數着數着，又買了不少裝備回家！

航拍，絕對是我被朋友荼毒買回來的；那時有朋友介紹，大概又花了$6000多購買一部二手 Mavic Air連同其他配件。有了航拍，自拍無難度，真的很有用，當然，還能拍到絕美的山野風光啦。

第三階段：自拍打卡很重要 買GoPro！買航拍！

哈哈，有時候說出來都不好意思，我買航拍機的最大原因，不過是幫我們自拍。兩個女生拿着手機自拍，基本上只能拍到大頭照，拍得人就拍不到風景，拍到風景，我們就難以入鏡了。總不能每次都要麻煩到路人幫我們拍照吧？GoPro也是不可少的裝備，延長桿同時可以變成一個小型三腳架。成為我們的自拍神器。

夏日來了，近年亦喜歡行澗，著一對澗鞋安心很多。

第四階段：行澗和泳綑？防水落水裝備少不了

從前我都不知道，原來行澗和泳綑有這麼多學問，山有山鞋，澗有澗鞋。加上有機會濕身落水，所以又要買防水袋。若果泳綑的話，山友介紹更一定要買助浮衣，最好還要有浮潛三寶，才會安全輕鬆得多。因此最近幾周，我又購置了不少裝備。又消費了，多麼好的山友......

最後最後，想鄭重跟大家分享最後一點，如果擔心裝備買回來用不着，放心吧，因為買下了才有機會用到嘛，我就是一個好例子，亦是山齡增長的必經階段，一起「互毒」吧。

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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行山途中唔識路，要搵路時靠什麼？

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計劃行澗前的10個注意事項，按圖放大：

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盤點10大行山謊言，立即按圖：

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis