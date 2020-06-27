行山｜從小馬山飛越柏架山　航拍爸爸與我的廿載歲月｜Hikipedia

每一座山崗，都承載着很多香港人的小故事。 我和爸爸的故事，就是我家「後山」柏架山開始，這是一個延續了二十多年的故事。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

柏架山、小馬山路線資料簡介（按圖放大）：

上星期父親節，大家送了什麼給父親？

今年很特別，我和兩個哥哥合資送了一部航拍機給爸爸。買的時候哥哥還擔心爸爸對科技不熟悉，會不會很難操作？我說：「他應該很有興趣學，因為上次我們上山，他看着我的航拍似乎很感興趣。」爸爸和我一樣熱愛行山，相信一樣會喜歡航拍，拍拍香港的山河景色。端午節假期那天，爸爸主動問我們什麼時候上山飛航拍，最後用了半天時間教曉他。

或許我喜歡行山的基因是遺傳自爸爸。

說來慚愧，我們家不是每逢節日或生日都會送禮物，或者這樣說，我們很偶爾才給大家送禮物，可能因為從小到大，我們都沒有這習慣，又可能因為父親的形象比較不苟言笑，而且勤奮節儉，我們從小跟父親的距離都較遠。父親埋首工作，主要是母親照顧我們，所以我們一般會把關心放在心裏，不常掛在嘴邊。

父親沒有什麼特別興趣，不賭博、不吸煙，飲酒只是小酌幾杯怡情，唯獨鍾情行山，所以我們經常自嘲行山成癮，我想以「山痴」形容他也不為過。不時回想，我的「行山基因」就是從父親而來，早在牙牙學語的時候，我便坐在嬰兒車跟家人上山去，幾乎每次都去同一座山，就是鰂魚涌的柏架山。

今年父親節禮物。

爸爸行山很簡單，從來沒有一身專業裝備，只有一對他覺得舒適的山鞋、一瓶水、電話，便上山去了。端午節假期，原本打算沿柏架山道登上小馬山，不過走到半途，風勢頗大，不宜飛航拍，於是臨時改道，沿小馬山的反方向走。

金督馳馬徑下山途中，有一刻了「忍」字的梯級。往日每次走過這個地方，媽媽 都會說，她當年看着這條石屎樓梯興建，有人刻上這個字，說百忍成金，說很 快就到山頂，鼓勵我們繼續前走。

在他眼中，似乎我還是需要他照顧的小女孩，他會回頭看看我會否走得疲累，經過一些凹凸不平的沙石路，會提醒我紮穩馬步小心行，我默默跟在他的背後。當日爸爸說了一句，令我印象很深刻，他形容自己半生都是這座山上走過來，言下之意，支撐他半生走下去的力量，很多時都是從這座山野之中體會得來。

由於爸爸預計到小馬山山頂會更大風，於是我們改道沿小馬山 的反方向到達途中建築物旁第一次起飛。

回到今次上山的主要目的航拍上，我們在小馬山路途上的一棟建築物旁第一次起飛，簡單介紹每個按鍵的用法後，爸爸很穩定地起飛了。但因風勢頗大，他還是不敢飛得太遠，第一次降落的時候，機翼撞倒一旁的建築物跌在地上，幸好航拍機沒有受損。

有次與家人上山，爸爸看到我飛航拍後，甚感興趣，於是我和哥哥在父親節 送他一部。

父親當年便是坐在這位置看啟德機場飛機升降。

我說不如找個風勢較弱的地方再試吧，於是他又帶我去了一個秘位。他說那些年啟德機場尚未拆遷，他正是坐在這塊大石上，一坐就半天，看着飛機升降。

到達之後，他試了第二次起飛，開始熟悉遙控桿的操作，一下子就飛到對面山頭，並開始拍照，把鏡頭往下拍到一條條山徑時，他說這座山幾乎每條山徑都行過，是二十多年來一步一步走過的蹤跡。然後我們到接近山腳的位置又起飛一次，這次他已經懂得「自動波」操控航拍。偷看他遇上相識多年的山友問及他的新玩具時，又會不自覺神彩飛揚地，笑說這是女兒送他的航拍機，今天來教他怎樣飛。

跟在爸爸身後，尋找他的秘位。

山上的每個故事，或許是大多數都跟我一樣，都是平淡的日常。有其父必有其女，不知不覺地，我想我已經沿着他的步伐，感受到遊走山野間帶來的力量。很多時，兩代人難免隔着時代鴻溝，有人覺得越過這道鴻溝很難，但其實只要多一點耐心，一部航拍機也可以是一條連繫大家的鑰匙。這一天，對科技一點都不熟悉的爸爸，用了半天學會航拍，過程中，我也似乎理解他多一點點。

第三次起飛，他已經能夠自己操控航拍。

🌦️天有不測之風雲，陰天行山前如何準備，按圖放大🌦️

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

行山途中唔識路，要搵路時靠什麼？

+ 5 + 4 + 3

切勿「人行你又行」的情侶打卡點，按圖放大：

+ 6 + 5 + 4

10項烈日下行山的防曬、消暑貼士，按圖放大：

+ 6 + 5 + 4

計劃行澗前的10個注意事項，按圖放大：

+ 6 + 5 + 4

盤點10大行山謊言，立即按圖：

+ 6 + 5 + 4

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis