跑步人誌．程孝慧2︱為親戚一句話「包拗頸」　瘋狂創業心路歷程

田徑場內的泰坦跑道（Tartan track）已經用上逾半世紀，很難想像有人有勇氣提出變革，技術上的困難不在講，涉及的資金和人力物力肯定不菲，更難想像的是，大膽提出創新的是個香港人。

我們從小被教育要循規蹈矩，長大後最好就做醫生、律師、會計師等專業人士，程孝慧（Alvina）的選擇為何會如此不同？她娓娓道出一件大家在過年過節也許都曾遇上的片段：親戚得悉她當上全職運動員，紛紛勸她不要浪費時間跑步，她直言給對方「激發到」：「我就是要證明給他們看，我做得到。」

（跑步人誌．程孝慧︱系列之二）

攝影（部分）：陳葦慈



跟程孝慧（Alvina）做訪問的地點，正是她父親的印刷機公司辦公室。（陳葦慈攝）

一家三代創業因子 愛冒險創意

大膽和創新似乎跟現下的香港人格格不入，Alvina聳聳肩說，她在香港也是入讀主流學校，母校是聖士提反女子中學，筆者不禁插口說句：「那已是一間比較跳脫的學校」，校友俞琤、蘇施黃等昔日曾是演藝界創意代表人物，她承認學校較開通，「但仍是間傳統主流學校」。

她在香港讀完中五，便往英國升學考A-Level（高等程度會考），繼而在華威大學經濟系畢業。本科跟工程與科技完全沒有關係，夠膽全身投入為田徑運動電子化和推出新一代跑道，某程度上也許是「家學淵源」。

由祖父一代開始已是企業家，「爺爺創立上市公司大鵬油墨，1997年賣走咗」，當日我們做訪問的地點，是她父親開設的印刷機公司辦公室，從小耳濡目染，膽識亦非比尋常，自言「鍾意冒險和創意」，而全職運動員的經歷和見聞，也是她希望改革田徑運動的一大因素。

盼田徑運動員改善待遇 幫運動追上時代

親戚的勸退話確不好聽，職業跑手搵食困難卻是現實，「只得世界前幾名的跑手收入較好，有較多贊助，其他運動員收入都很少」。她感慨，每年最高收入的職業運動員，不外乎是英式足球、美式足球、籃球和網球員，「田徑同其他運動相比落後好多，就算是職業跑手，收入都好業餘」。

業界也知道這點，2010年推出獎金不錯的鑽石聯賽（Diamond League），效果未算顯著，她希望把田徑運動電子化，提升觀眾觀戰體驗的同時，也可增加賽事收入，從而改善運動員待遇，盼日後跟發展良好的英超、F1等看齊。

Alvina曾是全職跑手，她希望改革田徑運動可幫助選手提高收入。（陳葦慈攝）

從生活獲啟發 手機跑鞋打機都是靈感來源

Alvina在一場大病後變得易累、必須想出「聰明方法」訓練，令她興起改良跑道的念頭，而職業跑手收入「業餘」，是她想辦法改善運動員收入的契機，不過構思並非一步到位，而是一步步從生活中不同細節中得到靈感。

她想把田徑運動電子化，是看到F1近年如何改革成功；而一部iPhone讓她看出運用智能科技到田徑運動的潛力，製作一個多合一平台，結合各種實時數據，呈現給運動員、教練、傳媒和觀眾；她本身亦愛打機，相信亦有助她在數據呈現上如何能夠做到好玩、有趣，提升用家體驗；Nike跑鞋則是她發明新一代跑道時，想到要將跑道回彈力由向上變向前的啟發。

Alvina在英國的實驗室親自測試投資研發的Feldspar跑道。（受訪者提供）

後記：失敗經驗的價值 靜待時機爆發

人生最奇妙的地方，就是你永遠不會知道每個過程的點與點之間，會否或何時連成一線。正如Apple創辦人喬布斯（Steve Jobs）想當年從Reed College退學後到校內上西洋書法課學到不同字款並為它們着迷，看似在實際生活無用的知識和手藝，10年後在他設計首部Macintosh電腦時「歸位」。

2005年他在史丹福大學畢業典禮的演說中重提此事，「如果我從未退學，便不會上那個西洋書法班，個人電腦便不會有這些奇妙字款」，並指出，「向前看的時候，你是無法將每個點連結起來的，你要在回望時才可看到。因此你必須相信這些點會把你的未來連繫在一起，你必須信任一些事情——你的直覺，命運，生命，業力，任麼都好。這個方式從未令我失望，在我生命中帶來一切不同之處。」

Alvina的運動員生涯或許稱不上成功，但正是她一路堅持，就算重病過後仍想繼續跑，才能從運動員生涯中遇上的人和事，逐一將各個點連結起來，為跑道以至田徑賽事來一場重大變革。稍為可惜的是，現在她每天忙於四出跟合作夥伴和投資者洽談，幾乎每天工作12小時以上，不得不放下熱愛的跑步，「現在只能周末放假跑一下。」

（跑步人誌．程孝慧︱系列之二）