跑步人誌．程孝慧3︱智能超級跑道解構　計劃銅鑼灣鬧市示範表演

程孝慧（Alvina）投資研發的Feldspar智能超級跑道，未來大有機會改寫短跑世界紀錄，甚至幫助人類突破極限，9秒內跑完100米。跟傳統泰坦跑道（Tartan track）最大不同之處是，新跑道可附帶感應器，提供實時數據，為徑賽運動電子化，而且裝嵌方式也有別傳統，可按需要隨時裝嵌拆卸。



Alvina甚至計劃在不久將來將超級跑道帶回香港，在銅鑼灣鬧市舉行一場前所未見的短跑示範表演。



（跑步人誌．程孝慧︱系列之三）

攝影（部分）：陳葦慈



程孝慧（Alvina）曾是個短跑運動員，一場大病過後令她興起改善跑道的念頭。（陳葦慈攝）

傳統泰坦跑道 VS 智能超級跑道

目前全球普遍使用的泰坦跑道，由美國3M公司在1960年代發明並獲得專利，表層物料聚氨酯（polyurethane）兼具彈性和耐用兩特點。畢竟已是60年前的發明，就算技術持續更新，從現在的眼光看來，也存在不少缺點。香港跑道使用率普遍相當高，不少都像訪問當日我們身處的九龍灣運動場，跑道不少地方的耗損相當嚴重，「甩膠」的情況隨處可見。

假如適值雨季，大雨過後甚至會出現氣泡，跑道因而變得凹凸不平。Alvina介紹，她公司研發的新一代智能跑道便不會有同樣問題，跑道每格1米乘1米，可以逐格砌出來，跑道每條線之間是排水道，方便去水，一旦有地方損壞，「成塊拿出來換便成」，既方便，又快捷。

在跑手角度，泰坦跑道「吸去」選手30%能量，Feldspar跑道只吸去10%，變相能量回贈高出20%，理論上速度也可獲相應比例提升，而且「動力由向上變成向前」，有望推跑手跑得更快。

訪問當日身處的九龍灣運動場，跑道不少地方耗損相當嚴重。（陳葦慈攝）

大眾化版較傳統跑道更便宜

好處這樣多，大概成本不菲吧？Alvina卻說跑道以全新物料製作，沒有安裝感應器的「大眾化版本」，製造成本其實較傳統跑道還要略低，由於採用最新技術製作，也會較泰坦跑道耐用，就算表面看來兩者近似，「甩膠」的情況肯定不會那麼嚴重。

當然更吸引的是放入感應器的「高階版」，它可收集跑手一切實時數據，即時放上雲端系統，運動員的訓練和比賽表現立即一覽無遺，「跑手跑咗幾多步，步幅、加速幾多全部都可睇到」，跑手可即時通過GPS手錶看到數據，教練也可通過數據向運動員發出指示和調節，同時可為觀眾帶來全新體驗。

Feldspar較傳統跑道快20%的原理。（Feldspar官網）

洛杉磯兩NBA球隊帶來靈感 可按需要裝拆

Alvina以F1為例，這個賽車運動曾是很離身的有錢人玩意，近年正是通過開放大量數據，拉近跟觀眾距離，智能超級跑道也希望做到這點——試幻想奧運百米飛人決賽前，現場和家庭觀眾已可從現場屏幕或電視直播畫面看到，「每個運動員近期訓練和比賽表現、成績」，到比賽中途已可看到各人起跑和頭段表現，繼而預先已獲得「最後30米衝刺，哪個運動員速度最高」的數據，短短10秒間的速度競賽，從此獲得全新觀賞角度，賽後即時分析在各項數據下也可更細緻。

一個運動場如要同時安裝智能跑道和大型電子顯示屏，所費不菲，不過可按需要隨時裝嵌拆卸，「洛杉磯兩支NBA球隊共用同一個球場，今日是洛杉磯湖人，明日是洛杉磯快艇」，Alvina從中得到靈感，智能跑道也可按需要裝拆，每格1米，8條線，400米的跑道就是3200格，她估計大約需要一星期左右安裝。

Alvina在英國常要跟投資者接觸，要打扮得更成熟，回到香港可輕鬆做回自己。（陳葦慈攝）

足球、拳擊、籃球項目及隊伍主動找上門

智能超級跑道初步測試效果正面，她現正研究在私人運動場鋪設整條400米跑道。新跑道尚待國際田聯批准使用，但業界已陸續聞風而來，英國國家隊短跑及接力總教練的Darren Campbell去年9月加入她的公司Feldspar，出任全球賽道策略總監，英國田徑隊已佔先機率先試用，同時已有不少行家和跑界名宿主動找她合作。

她意想不到的是，產品未推出市面，已獲其他渴望電子化的運動找上門來，感應器既然能放入徑賽跑道，自然也能放入球場草地或其他比賽場地下方，當中可能因不同需要而稍作改動，技術上都做得到，「最積極的是拳擊，還有足球和籃球隊伍」。

一場為徑賽以至其他運動電子化的革命勢在必行，Alvina渴望回香港搞一場表演賽，善用智能跑道可以「逐格砌」的優點，「在銅鑼灣鋪設一條跑道，邀請世界級跑手來示範」，忍不住問她：「可以請保特來嗎？」，她笑說：「可以呀」，這計劃聽着已覺興奮。

（跑步人誌．程孝慧︱系列之三——完）