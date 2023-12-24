超級市民跑手Joyce︱由素人到港隊　災難擊不碎的意志愈戰愈強

跑一隻馬拉松，什麼時間才叫做快？

有個基本概念叫Sub 3（3小時以下跑畢42.195公里馬拉松），渣打香港馬拉松（渣馬）為本地跑手設有獎金，男跑手Sub 3、女跑手Sub 330（3小時30分以下）可獲

10000元獎金。2023年渣馬有66名女跑手達到Sub 330，當中只得3人成功Sub 3——黃卓寧﹑司徒兆殷及黃詠研。

黃卓寧是港隊常客，司徒兆殷為前三鐵港隊代表，黃詠研（Joyce）的名字較為陌生，她正是今次「超強市民跑手」的主角。



黃詠研（Joyce）近年在本港長跑賽事獲獎無數。（歐嘉樂攝）

《跑步人誌．超級市民跑手系列》



跑步，是跟時間競賽的運動，距離、速度、成績全部都由數目字組成。對數字的追求，可以無窮無盡，冷冰冰的一組組數字背後，是一個個淚與汗交織的熱血故事。



頂尖運動員追逐分秒，大家較容易理解，畢竟那是他們的職業追求，那麼對本身有正職的跑手而言，是什麼推動他們不斷求進？



跑步是一項很公平的運動，出於人類本能，人人能跑，付出愈多，必定有所回報，長跑尤其如此。高手無樣睇，他們可以從事文職，可以是會計師、物理治療師、護理人員、行政人員……每日返工放工大家身邊可能都有一個「超級市民跑手」在你左近。



「其實我只係一個普通人。」

Joyce跑得相當快，卻不認為自己有什麼特別之處。她開始練跑的原因，很可能也跟大家一樣——減吓肥。

不太普通的是，她中學時曾參加田徑隊，出戰學界400米、800米和跨欄賽事。升讀大學沒有繼續練，轉項打籃球。學界年代相當活躍的她，開始工作後便不再運動，兩、三年後赫然發覺身體發胖，決心要做點什麼，於是開始落公園跑步，報吓10公里比賽。

她依稀記得首次比賽是2008或09年，60分鐘跑畢10公里，當時已覺相當辛苦，辛苦過後，又想繼續試，看看能否跑快一點。

Joyce近年由素人漸漸變身精英跑手，剛剛更首度入選港隊。（歐嘉樂攝）

超級市民跑手是這樣煉成的

沒有系統地自行訓練，連續幾年參加同一比賽，去到2012、13年，成績提升到46、47分鐘，那已是相當不錯的時間。為更進一步，遂在2014年加入必達體育會、在著名長跑教練梁樹明指導下開始系統訓練。

長跑沒有一步登天的天才，開始系統訓練時已接近30歲，阻止不了她挑戰自我的決心，Joyce的跑步成績跟她本人一樣不慍不火、循序漸進。由10K、半馬跑下去，2017年到日本大阪首戰全馬，時間3小時20分鐘，當時她許下宏願，希望3年內完成6大馬拉松（波士頓、紐約、芝加哥、柏林、倫敦及東京），可惜計劃趕不上變化，一場世紀疫情打亂她的部署，而在此之前，更遇上對她個人而言猶如災難一樣的2019年。

Joyce說無論做人做事或跑步，自律也十分重要。（歐嘉樂攝）

災難一樣的2019年

Joyce在初馬後開始跟隨一班必達師兄組成的跑班團練，2019年第一站是3月上演的東京馬拉松，不巧那年遇上滂沱大雨，跑得好辛苦，她還記得，「連大迫傑都要退賽。」

一槍失利不要緊，她尚有4月的波士頓馬拉松。一切預備好整裝待發，想不到的是，波馬舉行前十天，她在一次練習中途被單車撞傷，手肘骨裂，未能成行。

連番失利已夠沮喪，更大打擊在後頭——媽媽病倒了，「由她患病開始那幾個月 ，無晒心機」，到媽媽病逝，她用跑步來麻醉自己。悲傷中獨自練習，11月完成紐約馬拉松。

Joyce努力跑步，希望天上的媽媽看到。（歐嘉樂攝）

「希望她知道……」

Joyce媽媽生前很支持她跑步，曾到場看她比賽，Joyce也常常以短訊跟媽媽分享在比賽獲獎的威水相。媽媽離世，沒有消磨她的意志，反而更添動力，「想造好成績，想在天上的媽媽睇到……希望佢知道。」

正如哲學家尼采名句：「凡殺不死我的，必使我更強大」，2021年她首戰香港渣打馬拉松，成績3小時7分鐘，在出名不易跑的渣馬賽道有此佳績，Joyce想嘗試Sub 3。她聽一些前輩說，全馬要Sub 3，先要做到40分鐘內完成10公里，她成績一路拾級而上，連續數年始終突破不到40分鐘大關，直到2023年初終於達到，果然在同年渣馬首度衝破Sub 3關口，繼而更在東京馬拉松創下2小時57分的個人最佳時間（PB）。

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由市民跑手到香港代表

在香港，全馬能跑進3小時內的女將不多，從未入選港隊的她直言，「如果有機會當然想代表香港，是一種光榮」。她當時說會「繼續努力」。訪問後數天，香港田徑總會公布在明年1月隨渣馬同場上演的亞洲馬拉松錦標賽港隊名單，港隊派出3男3女共6跑手參賽，39歲的代表跑手不止著名好手紀嘉文和張耀樑，還有首度入選的黃詠研。

Joyce表示，對於成績的追求，不會為自己設上限，亦不知道會到何時停止，未來只希望繼續突破個人最佳時間，「機會之後未必再有，趁有今年狀態好，把握咗先、做咗先」。

Joyce任職金融監管機構公會公關，繁忙工作中抽時間練跑的重點是做好時間分配。（受訪者提供）

後記：為了跑步，可以去到幾盡？

對香港跑手而言，成績進步一大障礙，首推繁重的工作。Joyce任職金融監管機構公會公關，如何抽時間練跑？她說無論做人、做事或跑步，都要自律，「大家都有24小時，一切視乎如何安排重要順序。」好好分配時間，不止馬拉松比賽配速，也是日常生活，「驚OT，便在返工前先練跑」、「盡量6點收工練跑」、「想好時間分配，盡量減少娛樂、應酬」。

「心態很重要，只要有信念，便會希望達到目標。」馬拉松想跑得快，練習只是其中一環，Joyce所說的心態，當中包括每天全方位照顧好身體，例如注意日常飲食少吃凍食，因為在生理周期會影響女性訓練，馬拉松比賽前3個月更要戒酒，「因為會影響身體恢復和集中力」。睡眠作息亦極為重要，她基本上每天5時起床晨跑，晚上10時睡覺，「長課前9點幾就瞓。」要全部做到，實在不易，Joyce用行動證明，只要有決心，一樣可以做到，那不是一個鐵柱磨成針的傳奇故事，而是有血有肉的真人真事。

Joyce的自律和態度，令她由素人變身精英跑手。（歐嘉樂攝）

《跑步人誌．超級市民跑手系列之二》

