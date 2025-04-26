跑步人誌．程孝慧1︱短跑女將大病後「迫出」啟發　為徑賽起革命

跑步說得上是最原始的運動，人類出於本能而奔跑，從求生到發展為競賽項目，由來已久。需時最短的短跑項目至為矚目，4年一度的夏季奧運會，百米飛人總是焦點所在。

可是奧運賽場以外，田徑賽事受到的關注程度遠遠不及足球、籃球、網球以至賽車等高度商業化的運動項目，田徑選手的收入大都及不上這些運動的選手。踏入電子化年代，各大運動項目無論在觀賞方式以至運動本身均迎來不少轉變，唯獨跑步至今仍大致維持「原汁原味」。

一個土生土長的年輕香港人，可望為跑步徑賽帶來一場重大變革，讓它終於能夠追上時代。

（跑步人誌．程孝慧︱系列之一）

攝影（部分）：陳葦慈



程孝慧（Alvina）曾是個短跑運動員，一場大病過後令她興起改善跑道的念頭。（陳葦慈攝）

短跑手一場大病後「迫出來」的啟發

程孝慧（Alvina）曾是個短跑運動員，由中學學界到之後在外地升學，一路堅持，以全職運動員身份在英國、美國、澳洲等多地作賽。短跑有多難相信不用多說，短短10秒多的激烈競爭之中，未能打響名堂，更突如其來受到一個無情打擊——2020年2月患，患上重症肌無力（Myasthenia gravis）。

一夜之間「行路，食嘢，甚至睇嘢」都有問題，全身所有肌肉無力，包括眼皮，嘴唇肌肉，Alvina進行一場大手術，花上3年時間才終於康復。她特別感謝在香港復康期間，王春榮教練一路相陪，「最初連床都落唔到，教練每日來為我按摩」，之後她由慢跑開始，漸漸恢復過來，均獲王教練細心照顧。當時未夠30歲的她仍想繼續練習，卻不能用其他人一樣的方式訓練，「我比其他人容易累，要用創新方法，提高訓練效率。」

田徑賽道再起革命

她到美國鳳凰城訓練，那裏是世界級選手的田徑訓練基地，Alvina盡可能在他們身上學習的同時，也嘗試運用不同科技輔助，例如用儀器紀錄練習數據，檢視訓練表現，亦見證Google、微軟（Microsoft）等科技巨頭到場作測試，為運動員提供數據，以最新科技幫助運動員突破人類界限。

她希望找出能提升能量回贈、減少衝擊力從而避免受傷的訓練方法，想着想着，赫然發現跑鞋科技近年日新月異，偏偏「無人改良個地」。細數徑賽跑道由昔日泥地、草地，到3M公司在1960年代推出泰坦地（Tartan track），至今已經有60年時間。眼見F1、英超聯賽（英格蘭超級足球聯賽）在電子化之下發展蓬勃，田徑跟其他運動相比落後很多，便興起改良跑道和改革田徑運動的念頭。

Alvina大病初癒，較其他人容易累，想找出聰明方法訓練。（受訪者提供）

不斷吃閉門羹仍不放棄

想改良跑道，談何容易？超過半世紀未有改良，也許正是因為實在太困難。她從跑鞋新科技得來的靈感，在英國尋找工程公司合作，逐間扣門一路被拒絕，「他們覺得無可能，畀錢都唔肯做」。

足足被12間工程公司拒絕，到第13間終獲接受，「那是一間有300個工程師的公司，他們曾跟F1合作，認為計劃行得通。」Alvina在倫敦開設公司，工程公司成立一個由30個劍橋工程師組成的專案小組與Alvina合作，計劃實驗室至今已製作40個原型（Prototype）跑道，目前成品已達到她要求的能量回贈效果。

Alvina在英國的實驗室親自測試投資研發的Feldspar跑道。（受訪者提供）

從跑鞋科技得靈感 人類可望突破極限9秒內跑100米

泰坦地技術近年也稍有提升，巴黎奧運的紫色跑道宣稱較東京奧運的版本快2%，Alvina說，「我們的跑道有更大能量回贈，而且從Nike跑鞋得到靈感，將動力由向上變向前，估計可較巴黎奧運的賽道大約快20%，按此計算100米可望在9秒左右完成。」

目前男子100米短跑世界紀錄，是牙買加「飛人」保特（Usain Bolt）2009年創下的9.58秒，時隔16年紀錄仍難以撼動。已故「花蝴蝶」姬菲芙（ Florence Griffith-Joyner）在1988年漢城（現稱：首爾）奧運寫下的 10.49秒女子100米紀錄，更已保持37年。近年跑鞋科技進步神速，短跑紀錄始終未能突破，Alvina投資研發的Feldspar跑道，有機會成為衝破人類極限的助燃劑。

他們找來幾位英國隊短跑新星測試賽道，獲一致好評，有人更稱猶如「在雲上跑步」（running on the clouds），表示「跑完也不覺累，每跑完一步仲想跑落去」，令她感到相當鼓舞。

Alvina說跟國際田聯接洽，對方初步反應正面。（陳葦慈攝）

國際田聯初步反應正面

製作出全新產品已經夠難，更難的可能是要通過國際田聯一關。碰巧她在美國的教練跟英國國家隊短跑及接力總教練Darren Campbell熟稔，去年9月邀得對方加盟出任全球賽道策略總監，曾在奧運贏得1金1銀的Darren在跑界人脈甚廣，有助爭取業界支持。

Alvina說，他們已開始跟國際田聯洽談，對方初步反應正面，「國際田聯最關注兩點，一是如何提升觀賞賽事體驗，另一項是跑手因過度訓練帶來的傷患和疲勞問題，國際田聯本身已在構思延長賽季的解決辦法」，而Alvina的新產品剛好可解決這兩大難題。

Feldspar跑道不單是硬件更新，同時可加入內置感應器，通過人工智能（AI）和實時數據分析，讓跑手和教練即時檢視訓練表現並作出調節，並在大型運動會和賽事運用高科技，通過場內大屏幕給現場觀眾看到各種細緻實時數據，「例如頭段起跑哪位跑手最快，最後衝刺哪位跑手加速最強勁」，改善整體觀戰體驗，Alvina期望日後可將田徑賽事提升至F1那樣，助田徑運動終可追上時代。

（跑步人誌．程孝慧︱系列之一）

跑步人誌．程孝慧1︱短跑女將大病後「迫出」啟發 為徑賽起革命