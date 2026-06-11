港珠澳半馬2026｜升格世界第四個白金半馬賽　新增十公里名額2000

中銀港珠澳半馬2026將於11月15日舉行，今年賽事升級為世界田徑聯會認可的「白金級道路賽事」，亦新增十公里組別。賽事籌委會主席楊世模表示，有信心能夠吸引國際頂尖跑手來港參與。



珠澳半馬2023年首次舉辦，今年賽事為第三屆，正式升級為「白金級道路賽事」，除了是香港首個白金級路跑賽，也是世界第四個獲白金級認證的半馬拉松賽事。

賽事籌委會主席楊博士希望吸引頂尖跑手。（陳綵瑤攝）

根據世界田徑總會規定，白金級賽事必須邀請來自至少五個不同國家的國際精英選手參賽，楊世模昨日於記者會表示：「我們預計參與的白金級跑手人數不只五個，我們希望找到的跑手是在世界排名前列的，起碼前十之內。」「白金級跑手」指的是，根據世界田聯每年排名，位於前25名的跑手。

港珠澳半馬2026｜首增十公里

今年賽事規模全面升級，首設十公里組別，名額2000個，加上半馬的8000個名額，總共一萬人參賽。賽事今日起接受達標跑手報名，6月18日開始公眾報名。

今屆賽事新增10公里賽。（陳綵瑤攝）

升格白金級道路賽 力邀頂尖精英

中銀港珠澳半馬2026將於11月15日（星期日）舉行，本年賽事正式升級為世界田徑聯會認可的「白金級道路賽事」，除了是香港首個白金級道路賽外，也是世界第四個獲白金級認證的半馬拉松賽事。根據世界田徑總會規定，白金級賽事必須邀請來自至少5個不同國家的國際精英選手參賽，中銀港珠澳半馬賽事籌委會主席楊世模博士表示有信心吸引足夠的國際級跑手：「我們預計參與的白金級跑手人數不只5個，我們希望可以找到的跑手是在世界排名前列的，起碼10名之內。」白金級跑手指的是根據世界田聯每年發表的排名，位於前25名的跑手。楊博士坦言要邀請這些跑手是困難的，但會盡最大努力籌備，確保可以成功邀請到高水平的白金級跑手參加港珠澳半馬賽事。

首增十公里賽事

今年賽事規模全面升級，首次新增十公里賽事，總名額亦提升至10,000名，讓更多不同水平的跑手都能夠參與其中。楊博士指希望透過這個變動，能夠讓更多群眾跑手有機會來到港珠澳大橋親身感受這個宏偉的建設。