渣打馬拉松2026｜75歲袁志林7日內兩戰全馬　冀更多年輕人跑步

在社交媒體相當活躍的長者跑手袁志林，今年在渣馬達成一項不容易的成就，年滿75歲的他，2個月內完成3個馬拉松——11月23日的街馬，1月11日的中國沿岸馬拉松（CCM）以及今天的渣馬。

全馬「過三關」，當中CCM與渣馬只有1星期之隔，賽前他一度擔心趕不及回氣，因此對順利以5小時58分完賽感到滿意，「我哋老人家唔介意時間，6個鐘之內到終點就OK㗎喇。」他希望能鼓勵更多人跑步，尤其是年輕人，「我70幾歲都跑到，後生唔使驚。」

採訪及攝影：趙子晉、楊宇翹、張倩儀



長者跑手袁志林7日內完成兩隻馬拉松。（廖雁雄攝）

「今日天氣比較熱，而且很多人，隧道內都有塞人情況；相對上星期比較清涼，而且在郊區」，上周日他以5小時48分10秒完成出名「難跑」的CCM，7日後跑渣馬慢近10分鐘，每公里配速超過8分鐘，他看來不太滿意。

對於備受網民愛戴，袁伯伯笑稱：「啲人敬老吖嘛」，他娓娓道出，「75歲跑全馬，香港大約有10個人左右……跑馬拉松先苦後甜，初初個階段好辛苦，過咗終點先開心。」他訴說，今天汀九橋很熱又大風，渣馬賽道不易，好處是熱鬧有氣氛，另一角度看就是人太多了。

冀鼓勵年輕人跑步：「我70幾歲老鬼都跑到全馬，後生嘅唔使驚」

2006年首次參與渣馬10公里賽，今年剛好滿20年。袁志林2008年在渣馬首戰全馬，今年是他第17次在這個賽道跑全馬，他直言跑渣馬是情意結，並希望鼓勵更多人跑步，「我70幾歲老鬼都跑到全馬，仲跑到3隻𠻹，後生嘅唔使驚，6個鐘捱到嘅」。

他習慣每天晨運，慢跑或急步行5公里，對於未來比賽計劃，袁伯伯直言：「跑得一次得一次」，今次渣馬的感覺是「年紀大了，較為辛苦」，差兩分鐘便關門時間「好危險」，「下次畀人捉上車」。

他寄語其他長者跑手，心態上容許自己每大一年，時間慢少少，「60幾歲時10公里跑50多分鐘，現在我75歲，便跑75分鐘，80歲便跑80分鐘。」完成賽事後，袁伯伯一如往常，都是準備與等候他的太太和女兒預備吃午餐，笑稱：「跑步都係為咗食！」

