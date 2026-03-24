跑步︱夏辛退出倫敦馬拉松　6星期前跑步機訓練出事無緣鬥艾絲花

下月上演的倫敦馬拉松獲多位頂尖女跑手參賽，跑界極期待的女子全馬最高速對決，尤其是前世界紀錄保持者艾絲花（Tigst Assefa）大戰巴黎奧運冠軍夏辛（Sifan Hassan）的對決，無奈在後者在跑步期訓練期間觸傷阿基里斯腱（Achilles）無緣上演。



夏辛在Instagram宣布未能出戰今年倫敦馬拉松。（Instagram）

6星期前跑步機意外受傷 夏辛退出倫敦馬拉松

荷蘭中長跑女王夏辛是今年倫敦馬拉松的焦點巨星選手之一，她昨晚在Instagram宣布未能出戰今年倫敦馬拉松，並表示：「我很失望，因為這場比賽對我意義重大，但目前我的阿基里斯腱在阻止我，令我不能處於最佳狀態。」

夏辛2024年贏得巴黎奧運馬拉松金牌及5000米、10000米銅牌後，2025年連續出戰倫敦、悉尼及紐約馬拉松，當中在首年晉身「七大馬」的悉尼以2小時18分22秒奪冠。這位田徑場上贏盡大賽冠軍的名將，2023年開始兼戰馬拉松，那年初馬即在倫敦以2小時18分33秒勝出，同年10月在芝加哥馬拉松再以當時「世界第二快」的2小時13分44秒封后。

夏辛。（Getty Images）

她今年原定第三度出戰倫敦馬，今次多位高手林立，相信她本人亦非常期待，可惜6星期前她在跑步機訓練時意外觸傷阿基里斯腱，她一度希望能趕及傷癒出賽，惟最終未能如願，夏辛說：「在這個水平作賽，你必須處於完美狀態。意外發生後，我曾希望可及時治癒傷患，但當訓練持續，明顯地我不能夠以我預期中的水平備戰。我必須聆聽我的身體，專注好好康復。」

33歲的夏辛絕對是女子中長跑界最著名的巨星，她成績卓越，又敢於挑戰極限——2021年東京奧運參加3項中長距離徑賽獲2金1銅，勸告全世界女生大可放膽追夢，2024年巴黎奧運再次挑戰3個項目，而且更包括奧運徑賽最長距離的馬拉松，再次全數能踏上頒獎台。夏辛每次出賽無論勝負總是流露燦爛笑容，她熱愛跑步，又愛分享心得，令她格外備受愛戴。

今年倫敦馬拉松女子組高手林立

今屆倫敦馬拉松女子選手參賽名單星光熠熠，當中包括4位全馬成績在2小時15分鐘內的名將，前世界紀錄保持者艾絲花（Tigst Assefa）、夏辛、傑高絲姬（Joyciline Jepkosgei）及傑婕婕（Peres Jepchirchir），令人期待她們在倫敦以速度一決高下，如今夏辛退賽，無疑令賽事大為失色。

女子馬拉松歷來最快選手

1. *婕比爾迪（Ruth Chepng'etich）／2小時9分53秒

2. 迪絲菲（Fotyen Tesfay）／2小時10分51秒

3. #艾絲花（Tigst Assefa）／2小時11分53秒

4. #夏辛（Sifan Hassan）／2小時13分44秒

5. #傑高絲姬（Joyciline Jepkosgei）／2小時14分正

6. 高絲姬（Brigid Kosgei）／2小時14分4秒

7. #傑婕婕（Peres Jepchirchir）／2小時14分43秒



*因服禁藥由2025年4月起計算停賽3年，但未影響2024年10月創下的世界紀錄。

#報名出戰今年倫敦馬拉松的選手，夏辛最新已宣布因傷退賽。

