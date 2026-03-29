跑步︱羅映潮德國戰半馬成績喜出望外　距離香港紀錄只差38秒

羅映潮（Virginia）的名字不在今天上演的東亞半程馬拉松錦標賽的名單上，因為她早已預定到德國出戰同日舉行的柏林半程馬拉松（GENERALI BERLINER HALBMARATHON 2026）。

在攝氏6度的氣溫出戰，Virginia發揮水準，全程配速保持在每公里3分26秒至30秒之內，結果跑出1小時12分48秒的佳績，在這項逾4.2萬選手參加的國際大型賽事中獲得女子組第32名。



羅映潮到德國參加柏林半馬拉松賽事，再次取得突破。（資料圖片）

羅映潮去年已計劃赴德國出戰 未能出戰東亞錦半馬

東亞半程馬拉松錦標賽2026年3月29日在中國江蘇省揚州市舉行，港隊派出6位選手參賽，男子組方面林穎璋以1小時6分16秒得第5名，黃冠衡以1小時7分48秒得第9名，紀嘉文1小時9分49秒得第12名。女子組方面，曾曉彤以1小時18分4秒得第8名，黃卓寧以1小時19分22秒得第11名，屈旨盈以1小時20分10秒得第12名。

羅映潮表示，由於早在去年已計劃好到德國參加今次的柏林半馬，兩項賽事撞期下，未能出戰今次的東亞錦半馬。Virginia過去兩年在所有途程持續突破，半馬方面去年7月在澳洲黃金海岸馬拉松寫下1小時14分58秒的個人最佳成績，今次在天氣稍涼的柏林再戰半馬，成功再次取得突破。

羅映潮。（資料圖片／陳葦慈攝）

全程維持穩定配速 柏林半馬獲女子組第32名

賽事共有4.2萬選手參加半馬項目，單是女選手已超過1.6萬人。Virginia首5公里只用上17分12秒，每公里配速為相當快的3分27秒，接下來5公里配速還要較上一段快1秒。10至15公里路段稍為放慢，配速仍達3分30秒，衝線前6公里再次提速上3分27秒，以1小時12分48秒、總成績女子第32名完成，PB足足2分鐘10秒之多，連她本人亦感到難以置信。

今年渣馬後訓練強度不高，因此羅映潮賽前對今次賽事期望不大，直至賽前教練村尾慎悅才叫她嘗試以5000米賽事的配速去跑，結果在賽道和天氣均狀況理想之下，Virginia在頭10公里跑出個人歷來最快的配速，結果亦順利「大PB」。

羅映潮柏林半馬分段時間

頭5公里：17分12秒／每公里配速：3分27秒

10公里：17分08秒／每公里配速：3分26秒

15公里：17分27秒／每公里配速：3分30秒

最後6公里：21分01秒／每公里配速：3分27秒



總成績：1小時12分48秒（女子組第32名）



香港女子半馬紀錄由姚潔貞在2020年在波蘭寫下，狀態大勇的潔貞當時跑出1小時12分10秒。羅映潮今次一舉跑進1小時13分大關，不止突破個人最佳成績，亦是香港女跑手在半馬途程歷來第二最快的時間，超越另一傳奇陳敏儀在2002年的1小時14分22秒成績。