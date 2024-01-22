渣打馬拉松2024｜黃芷銦傷癒再戰全馬　疑再觸傷舊患靠意志衝線

【渣打馬拉松 / 渣馬2024】3小時11分37秒，以意志熬過42.195公里後，黃芷銦賽後說得最多的，是「盡了力」三個字；「我覺得⋯⋯我已經盡了力」、「這半年全職訓練，自己已盡了力」。

自2019年備受傷患困擾，由10公里、半馬到今天久違的全馬，這名兩屆全馬本地冠軍真的是盡全力跑回終點。

「盡了力」三字感覺無力，盡力也許不是什麼值得驕傲的事，可是，人生最大遺憾就是沒有盡力。至少這一刻的黃芷銦，能笑咪咪說：「這半年訓練真的盡了力，今日先完成到，我滿意㗎」。

現場採訪：楊宇翹、葉詩敏、趙子晉、張倩儀、蘇煒然、廖雁雄



29歲港將黃芷銦曾在2019年柏林馬拉松，造出2小時41分54秒的個人最佳時間，奈何訓練時突如其來受傷，令她被逼停下來，自此她一直受傷患困擾，2021年接受了半月板手術一度休養7個月。自2019年後再戰全馬賽事，以3小時11分37秒完成，滿意嗎？其實在傷患下已滿意，「一直帶傷繼續練，狀態都好飄忽有時好有時不好，都盡量調整到最好，雖然預期想跑到近3小時最好Sub 3，但剛剛在青馬大橋『啪』了一聲，應該受傷的位置撕裂，所以返到終點已好好了。」忍痛衝線的她淡淡說。

【渣打馬拉松2024 / 渣馬2024】黃芷銦忍痛堅持跑到終點。（楊宇翹攝）

2019年受傷後，芷銦也一直就狀態調節訓練，由慢慢跑10公里、半馬到終於完成全馬，她靠意志走過的路比今天的42.195公里更難熬、艱苦；受傷時偏偏渴望跑步，休息的日子總感覺自己百無聊賴，想跑不能跑，比傷口更痛。在等待恢復的不安中，她曾搬出陶瓷老師的說話安撫自己要有耐心，「慢慢把陶泥一道道裂痕撫平，然後再繼續」。

【渣打馬拉松2024 / 渣馬2024】黃芷銦直言這半年跟隨村尾教練盡力完成練習。（葉詩敏攝）

今天她把「裂痕」一點一點修復了，跑畢全馬後微笑道：「我滿意㗎，開心㗎。因為這半年真的盡全力，今日先完成到。」原本隨陳家豪訓練的她，半年前轉跟隨以嚴厲見稱的港隊日籍教練村尾慎悅，「他的方法和教學模式與以往的教練很不同，我覺得⋯⋯我已經盡了力。」每天專注踏實訓練，在青馬聽到撕裂的「啪」一聲，卻把她喚回現實，盡了力但曾做到的Sub 3不再是必然。她抖擻起精神續說：「體驗重要過結果，所以我今日滿意的地方是，自己可以堅持到返終點，所以我開心。」

今天還有一件讓她感到開心的事，就是在終點看到恩師陳家豪和很久不見的隊友。「跑步生涯最開心，是到帶我入長跑界的家豪、潔貞、隊友司暘、Candy（曾曉彤）等，大家都好好，有一種互相推動的力。」她坦言隨村尾一對一訓練後，更感覺到她最喜愛的是「跑步這個社群」，「成績是其次，最重要是人。」

黃芷銦在這一槍後將放假好好休息、復健，暫未有比賽計劃；就慢慢把一道道裂痕撫平，然後再繼續。