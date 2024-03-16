連登熱議諗唔透遊戲設定｜網民：RPG打怪點解會跌錢 入屋開人寶箱｜遊戲畢竟不同現實，不少遊戲中的設計和機制自然也和現實相去甚遠；最近就有人在連登討論區發帖帶起相關議題，引起網民熱議。



連登仔問有咩遊戲設定諗唔明 點解芒亨剝素材挖身會出尾

連登用戶「大嘴包小嘴」日前在lihkg連登討論區發表帖文「有咩遊戲設定係一直都諗唔明」，並自己提出兩個例子作拋磚引玉吸引其他網民一同討論。樓主舉出的例子有「1：冰屬打火屬會減（少）傷」，明明當冰被火融化的話就會變成水從而減弱甚至熄滅火炎。樓主舉出的另一個例子是Monster Hunter魔物獵人，剝取素材時「有d龍挖個身會出尾，但挖條尾又真係出返條尾」，難以明白Monster Hunter的魔物構造。

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帖文引起網民熱烈討論，撰文之時已有15頁回應；許多網民均舉出各種遊戲中的經典設定，例如完全違反物理學的「空中二連跳」、可以隨便進入別人家中開啟寶箱等。值得一提是當年惡攪《勇者鬥恐龍》等RPG遊戲的日劇《勇者義彥》就有做出擅闖民居翻找物品拿取的一幕，義彥還直接表示「以為一般都是這麼做」。

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其他人提到的奇怪設定則有為何許多RPG都有復活用的魔法或道具，但是當劇情中有角色死亡時卻不使用，擊敗後的Boss加入隊伍時能力大為弱化等；以及傳統上弓箭手明明應該是高大威武、力氣過人（例如長弓兵，沒有一定的身高和力氣弓都拉不開），但在近代的遊戲和創作中弓箭手卻往往變成瘦削、靈敏的設計，也常被設定為HP、防禦都低被人埋身就死等等。

古時英格蘭長弓要100~120磅力（約40~50公斤）才能拉開，少點力氣都拉不動；比較下當代奧運選手的反曲弓也只是50磅到70磅左右而已。

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也有人指出不少遊戲中的強弱相剋設定令人費解，例如Pokemon中使用格鬥屬性的攻擊可以對鋼屬性精靈造成2倍傷害，但是正常考慮的話血肉之軀如何可以攻擊鋼頭，一打下去手都要斷了。

劈瓦有聽過，但沒有聽過劈鋼...

按圖放大連登討論諗唔明遊戲設定：



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真實不等如好玩

其實要解釋這些設定也很簡單，一言蔽之就是「真實不等如好玩」，如果處處完全彷照真實，除了技術上難以實行之外，更往往只會令遊戲更不好玩，適當簡化。例如COD的「呼吸回血」、沒受到致命傷時只要休息數秒就可以復原再戰；若是比照現實，受到槍傷應該是馬上直接送醫做手術、可能要幾個月才能完全復原，在遊戲中總不可能被射到一下就要等幾個月才可再玩吧。

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RPG遊戲怪物跌錢也是同樣道理，是為了讓玩家可以更順暢地累積資源推進遊戲；否則若要比照真實，在戰鬥期間不單要小心地攻擊怪物、以免破壞值錢的部位和戰利品（等如現實中打獵也盡量追求一擊斃命，以取得完整的毛皮）；同時玩家也不會有「百寶袋」無限空間的背包，打完怪物只能帶孭得起的戰利品在身上，還要再將戰利品賣給其他人才可換成錢，若是新鮮、會變壞的物質還需要考慮如何保存和運送。

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如果所有設定都比照現實，往往只會變成大量繁複和冗長的手續，很難變成好玩的遊戲；因此遊戲設計和機制才去蕪存菁、省去各種「現實」的細節，讓玩家能集中在遊戲想讓玩家體驗的部份。當然遊戲界中也有「以盡可以比照現實」作為旨趣的作品，例如一些求生類遊戲，或是標榜硬派寫實如「Escape from Tarkov」等。

也是有遊戲將「盡量寫實」當成旨趣和賣點

至於弓箭手設定的問題大多是為了遊戲平衡，如果一個單位可遠程殺敵、近戰又強的話，那就差不多是毫無弱點難以平衡了。現實上弓箭手也因為需要攜帶沉重的弓和箭，防具裝備肯定不如全副武裝的步兵和騎士，因此弓箭手若果被重裝敵人欺至近身自然也是劣勢；只是肯定不會像一些創作中弓箭手偏向矮小瘦弱、一被近身就無還手之力等。