PlayStation Store春季優惠開跑｜15款抵買必玩精選遊戲推薦
PlayStation Store春季優惠開跑｜15款抵買必玩精選遊戲推薦｜今個3月有《FF7 Rebirth》、《浪人崛起》、《龍族教義2》、《聖獸之王》等多款大作連珠炮發，相信機迷們都仍忙著清這一波大作吧！但如果竟然已經全部清完，又或者這些遊戲並不對你的胃口，PlayStation Store春季優惠剛剛開跑，以下整理15款抵買必玩之選讓你馬上有game可玩。
PlayStation Store春季優惠 過千款遊戲打折出售
作為年度重點特賣活動之一，今次特賣打折出售的作品數量非常多，單是完整遊戲也有超過1400款，如果將DLC等其他商品也包括在內的話打折商品更是超過2600款。新舊大作小遊戲都有選擇，總有一款合心意；特別是舊作遊戲的折扣率相當高，去到2折甚至1折的都不在少數，可以看看有沒有一些三數年前的舊作想玩未買趁今次補完。
是次特賣由3月27日開始到4，但要注意部份遊戲的折扣只到4月10日為止，因此有心儀目標的話就要盡快出手了。
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按圖放大PlayStation Store春季優惠開跑 抵買必玩精選遊戲推薦：
PlayStation Store春季優惠開跑 抵買必玩精選遊戲推薦：
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HK$154.00（-50% 原價HK$308.00
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聖女戰旗 Banner of the Maid (簡體中文, 英文, 繁體中文)
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