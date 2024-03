PlayStation Store春季優惠開跑|15款抵買必玩精選遊戲推薦|今個3月有《FF7 Rebirth》、《浪人崛起》、《龍族教義2》、《聖獸之王》等多款大作連珠炮發,相信機迷們都仍忙著清這一波大作吧!但如果竟然已經全部清完,又或者這些遊戲並不對你的胃口,PlayStation Store春季優惠剛剛開跑,以下整理15款抵買必玩之選讓你馬上有game可玩。



PlayStation Store春季優惠 過千款遊戲打折出售

作為年度重點特賣活動之一,今次特賣打折出售的作品數量非常多,單是完整遊戲也有超過1400款,如果將DLC等其他商品也包括在內的話打折商品更是超過2600款。新舊大作小遊戲都有選擇,總有一款合心意;特別是舊作遊戲的折扣率相當高,去到2折甚至1折的都不在少數,可以看看有沒有一些三數年前的舊作想玩未買趁今次補完。

是次特賣由3月27日開始到4,但要注意部份遊戲的折扣只到4月10日為止,因此有心儀目標的話就要盡快出手了。

👉Jump:群星集結雙平台上架|玩前必知5件事 角色解鎖方法|手遊

按圖放大PlayStation Store春季優惠開跑 抵買必玩精選遊戲推薦:



+ 22

PlayStation Store春季優惠開跑 抵買必玩精選遊戲推薦:



人中之龍7外傳 英雄無名 PS4 & PS5

HK$208.60(-30% 原價HK$298.00



人中之龍 維新! 極 數位豪華版PS4 & PS5

HK$244.00(-50% 原價HK$488.00



《霍格華茲的傳承》PS5 版

HK$274.00(-50% 原價HK$548.00



女神異聞錄5 皇家版 (簡體中文, 韓文, 繁體中文)

HK$262.80(-40% 原價HK$438.00



STAR WARS 絕地:倖存者

HK$247.05(-55% 原價HK$549.00



Ghost of Tsushima 對馬戰鬼導演剪輯版

HK$238.56(-58% 原價HK$568.00



Lies of P

HK$246.00(-25% 原價HK$328.00



電馭叛客 2077:終極版 (PS5)

HK$426.00(-25% 原價HK$568.00



Devil May Cry 5 Special Edition (英文, 日文)

HK$123.20(-60% 原價HK$308.00



極速快感:桀驁不馴

HK$54.90(-90% 原價HK$549.00



👉手遊《Jump:群星集結》攻略|新手上路心得 各路強力角色推薦

Remnant II - Standard Edition

HK$238.80(-40% 原價HK$398.00



破曉傳奇 PS4 & PS5

HK$149.50(-50%原價HK$299.00



超級機器人大戰30 數位豪華版

HK$215.70(-70% 原價HK$719.00



Metro Exodus

HK$35.70(-85% 原價HK$238.00



轉裁判123成步堂精選集 Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

HK$75.24(-67% 原價HK$228.00



鬼滅之刃 火之神血風譚 PS4&PS5

-50%



HK$249.00

優惠價HK$249.00。原價HK$498.00。



HK$498.00

Dead Island 2 Deluxe Edition



HK$323.40(-45% 原價HK$588.00

審判之逝:湮滅的記憶 數位豪華版 PS4 & PS5



HK$279.20(-60% 原價HK$698.00

HK$698.00



👉《劍星》Stellar Blade搶先試玩心得 戰鬥系統本格唔止賣肉咁簡單

DJMAX RESPECT

HK$79.60(-80% 原價HK$398.00



暗影火炬城

HK$95.20(-60% 原價HK$238.00



漫威星際異攻隊

HK$117.00(-75% 原價HK$468.00



新櫻花大戰

HK$85.60(-80% 原價HK$428.00



伊蘇 IX -怪人之夜- 數位一般版

HK$187.20(-60% 原價HK$468.00



ROCKMAN EXE 合集1

HK$154.00(-50% 原價HK$308.00



ROCKMAN EXE 合集2

HK$154.00(-50% 原價HK$308.00



Mega Man 30th Anniversary Bundle (中日英文版)

HK$214.00(-50% 原價HK$428.00



聖女戰旗 Banner of the Maid (簡體中文, 英文, 繁體中文)

HK$29.50(-75% 原價HK$118.00



👉《浪人崛起》攻略|戰鬥心得格劍教學 石火時機解說 必知重要技巧