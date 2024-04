劍星遭外媒批放棄女性市場 網民精警反駁:女玩家就唔鍾意靚女?|由韓國Shift Up工作室開發的PS5動作遊戲《劍星》Stellar Balde將在4月26日正式推出;在近年席捲全球的政治正確浪潮底下,遊戲主角「伊芙」的姣好外貌和物材難免成為的性平、女權人士的聲討對像,而這些聲音隨著遊戲推出日漸近也越來越多。最近就有英國媒體人撰文狠批《劍星》,其觀點之奇芭亦引起網民討論。



英國媒體人批「劍星」是教科書式的「男性凝視」

英國媒體人「Issy van der Velde」在4月17日發表了一篇題為「Stellar Blade and the Male Gaze」(劍星與男性凝視)的文章,內容批評劍星主角「伊芙」的造型以及遊戲的銷售策略。

文章多處引用英國華威大學(University of Warwick)研究影視文化教授「Dr. Matt Denny」以其他專家學者的的言論,用力批評遊戲的意識形態屬於「男性凝視」。

文章引述Matt Denny解釋何謂「男性凝視」:「在電視上看到半裸女性是一件負面的事情,因為這種凝視一直假定觀眾為直男」。然後Matt Denny指出《劍星》正是教科書式的「男性凝視」:遊戲總監金亨泰表明選擇申才恩作為體模的出發點是「替玩家提供最具吸引力的身材。」,表示造這正是典型的男性凝視:「吸引誰?什麼性別?什麼性取向?什麼國籍?從這些選擇中可見開發者們早知已認定此遊戲的玩家會是什麼樣的人。」

Matt Denny也批評遊戲「只掃描申才恩的身體而不包括其面部,也沒有讓她來負責動作捕捉,似乎非常強調這個女人的哪些部分具有價值。」

另外文章也批評了遊戲的目標群眾和銷售策略;文章引用「Women in Games」的數據指出到2023年為止,世上已有半數遊戲玩家為女性,並藉此批評《劍星》的銷售策略明顯迎合異性戀男性,刻意排斥潛在女性玩家 i.e. 50%的女性玩家市場並不明智。接著引用伯明翰媒體學院資深講師「Dr. Poppy Wilde」的觀點,指「製作者只想創造出男性向的電子遊戲實在不明智,因為他們正排斥一個龐大客群。」

文章繼續引述Matt Denny的觀點,他認為遊戲公司應該擴大他們的視野,與其僅僅迎合男性凝視、創造前凸後翹和晃動的肉體部位,為什麼不考慮肌肉媽媽、爸爸身材、殘疾人士呢?不同的身體形象並不意味著角色變得不吸引。「並不是要減少遊戲內的性感,而是應該製作出對更多的人來說更性感的遊戲。」

這些奇芭的論點看得記者自己也不禁搖頭嘆息,心想根本就是為了批評而批評,邏輯、常識、道理通通可以不用管。

首先「Women in Games」的數據準不準確、有多少參考性已經很有疑問:文章引用的來源僅粗疏地指出「全球約50%的玩家為女性」(approximately 50% of players globally are women),統計方式和數據大小均沒有提及。

退一步講,假定這個數字準確好了,其對於「女性玩家」的分佈,例如主要遊玩什麼平台、什麼類型的遊戲,購買遊戲的習慣等等都沒有進一步闡述或提出數據;誰知道這50%女玩家裡有多少是PS5玩家?既然如此,如何能籠統地以整體遊戲玩家人數的比例,來批評一個PS5遊戲的策略?

再退一步講,假定PS5上的女性動作遊戲玩家也佔總數的一半好了,這又有什麼問題呢?原文的作者和其引述的學者似乎都不知道什麼叫做「Target Audience」目標客群:沒有一個產品可以迎合地球上的所有人,生產迎合特定客群的產品是最基本的商業行為;批評《劍星》放棄女性市場,就像批評肉販放棄素食者市場一樣可笑。不少邏輯能力正常的網民也都反駁指出「那你怎麼不去批判女性向遊戲、BL、耽美型遊戲過度迎合女性,放棄了男性玩家市場」等。

再者,文章作者和其引述的Matt Denny似乎都認定女性玩家不會接受《劍星》伊芙的設計(因此才說《劍星》放棄女性市場),但這個假設本身就很有問題:女性玩家就不能喜歡漂亮女生、身材好的正妹嗎?作者憑什麼來假定女性玩家的喜好和取向呢?在ptt也有網民留言「我女玩家也很喜歡看正妹的屁屁啊,誰想玩遊戲還要看到大猩猩女角」。

至於Matt Denny的「製作出對更多的人來說更性感的遊戲」言論更是引人發笑:伊索寓言裡面有一則「男人與兩個情人」(The Man with Two Mistresses),故事中一個長白髮的男人有兩個情人,一個年紀比他大,一個年紀比他小。年紀大的情人對於伴侶比自己年幼感到不好意思,因此每次兩人相見時,都拔掉男人的黑頭髮,好讓兩人看起來年齡更接近。另一方面,年紀小的情人也不願伴侶看起來比自己老太多,因此兩人每次見面時也就去拔掉男人的白頭髮。

最後結果顯而易見,男人最終成了禿頭。故事的寓意是什麼?你想要討好所有的人,最終只會無法討好任何一個人。去製作「對更多的人來說更性感的遊戲」,結果只會製作出「對所有人來說都不性感的遊戲」。這麼簡單的道理,肚裡沒什麼墨水的記者也都懂得;只不知道那位Matt Denny教授懂不懂了。

外國也有這麼一句諺語「Please everybody, please nobody」,也是同一個道理。

那邊廂,玩家們還是很清楚自己想要的東西是什麼,畢竟《劍星》在多國的預購排行榜都都登上第一名。因此也有網民戲稱SJW們「急了」,所以才越發用力評擊《劍星》。

有玩家在網上表示「這次不站出來,只剩肥婆能玩」,記者也認為現在就是奮力捍衛自己喜愛事物的時候;如果你喜歡《劍星》主角伊芙的造型風格,就請好好運用你們的消費者主權,以購買力來投下你們的一票。