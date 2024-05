生化危機9 Resident Evil 9 推出日期爆料 + 15款最期待遊戲|生化危機(Biohazard / Resident Evil)系列近年接連推出7、8及4重製等高水準遊戲,系列人氣迎來高峰,玩家自然也很期待系列正傳新一集《生化危機9》什麼時候推出。最近外國就有相關爆料爆出生化危機9的發售日。



生化危機9外國最新爆料

最近外國著名爆料人「Dusk Golem」(@AestheticGamer1)就在推特(Twitter,現X)上爆料,指生化危機9很可能即將正式公布,而且發售日會比大家預期中更新,應該為2025年1月。他亦指遊戲在屇時的總開發時間約為7年。

Dusk Golem也重提了一些過去的爆料,包括《生化危機9》的開發時間和預算都為系列最大,而且更會用上《龍族教義2》的開放世界技術,令遊戲體驗和場景可能會比系列玩家習慣的更為寬廣和開放。

15款玩家最期待未上市/未公布遊戲

除了生化危機9之外,外國遊戲媒體gamingbolt也列出了15款最值得期待的已公布但上市日期未定,以及未有正式公布但玩家會很想見到的續作 / 重製遊戲,玩家可以溫故知新計劃一下未來有什麼必玩之作。

作為重度魂系遊戲玩家,記者自己最想見到的當然是Bloodborne血源詛咒的高清版或是正式續作。

1. Pragmata - 上市日未定

2. BEYOND GOOD AND EVIL 2 - 上市日未定

3. Dino Crisis 恐龍危機重製 - 未正式公布

4. 生化危機 聖女密碼重製 - 未正式公布

5. System Shock 3 - 上市日未定

6. 上古卷軸6 - 上市日未定

7. HOLLOW KNIGHT: SILKSONG 空洞騎士 絲之歌 - 上市日未定

8. 洛克人 DASH 3 計劃 - 已取消開發

9. GEARS 6 - 上市日未定

10. Bloodborne remaster / 續作 - 未正式公布

11. Jak and Daxter 重製/新作 - 未正式公布

12. BANJO-KAZOOIE 重製版 - 未正式公布

13. Splinter Cell Remake - 上市日未定

14. 鬼武者 重製/續作 - 上市日未定

15. 生化危機9 - 上市日未定



