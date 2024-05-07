生化危機9 Resident Evil 9 最新爆料傳此時推出 +15款最期待遊戲
生化危機9 Resident Evil 9 推出日期爆料 + 15款最期待遊戲｜生化危機（Biohazard / Resident Evil）系列近年接連推出7、8及4重製等高水準遊戲，系列人氣迎來高峰，玩家自然也很期待系列正傳新一集《生化危機9》什麼時候推出。最近外國就有相關爆料爆出生化危機9的發售日。
生化危機9外國最新爆料
最近外國著名爆料人「Dusk Golem」（@AestheticGamer1）就在推特（Twitter，現X）上爆料，指生化危機9很可能即將正式公布，而且發售日會比大家預期中更新，應該為2025年1月。他亦指遊戲在屇時的總開發時間約為7年。
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Dusk Golem也重提了一些過去的爆料，包括《生化危機9》的開發時間和預算都為系列最大，而且更會用上《龍族教義2》的開放世界技術，令遊戲體驗和場景可能會比系列玩家習慣的更為寬廣和開放。
15款玩家最期待未上市/未公布遊戲
除了生化危機9之外，外國遊戲媒體gamingbolt也列出了15款最值得期待的已公布但上市日期未定，以及未有正式公布但玩家會很想見到的續作 / 重製遊戲，玩家可以溫故知新計劃一下未來有什麼必玩之作。
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按圖放大15款最值得期待上市日期未定 / 未公布遊戲：
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15款最值得期待上市日期未定 / 未公布遊戲：
1. Pragmata - 上市日未定
2. BEYOND GOOD AND EVIL 2 - 上市日未定
3. Dino Crisis 恐龍危機重製 - 未正式公布
4. 生化危機 聖女密碼重製 - 未正式公布
5. System Shock 3 - 上市日未定
6. 上古卷軸6 - 上市日未定
7. HOLLOW KNIGHT: SILKSONG 空洞騎士 絲之歌 - 上市日未定
8. 洛克人 DASH 3 計劃 - 已取消開發
9. GEARS 6 - 上市日未定
10. Bloodborne remaster / 續作 - 未正式公布
11. Jak and Daxter 重製/新作 - 未正式公布
12. BANJO-KAZOOIE 重製版 - 未正式公布
13. Splinter Cell Remake - 上市日未定
14. 鬼武者 重製/續作 - 上市日未定
15. 生化危機9 - 上市日未定