知更鳥.崩壞星穹鐵道2.2攻略|在全球收獲極高人氣的手遊《崩壞:星穹鐵道》剛迎來2.2版本更新,推出全新5星限定角色「知更鳥」,《香港01》科技玩物頻道以下提供知更鳥全攻略,包括強度及星魂分析值不值得抽、光錐、遺器和組隊推薦。



知更鳥角色簡介

知更鳥是《崩壞: 星穹鐵道》2.2版本推出的5星物理屬性同諧命途角色。遊戲中知更鳥是一位銀河聞名的歌手,這個設定也會反映在遊戲機制中:當玩家在戰鬥中發動知更鳥的終結技(Q技)之後,背景音樂會變成知更鳥的其中一首歌曲《在銀河中孤獨搖擺》(Sway to My Beat in Cosmos);在戰鬥中有專用bgm的角色暫時只有知更鳥一位。

另外值得一提是2.2的主線劇情非常精彩,建議未玩的大家盡快玩完,以免避劇透影響體驗(尤其今日開始Twitter上面已有很多劇情討論和會破梗的二創了)。

知更鳥基本玩法 強不強值不值得抽

知更鳥是輔助角色,戰技(E技)直接提升全隊傷害簡單暴力;終結技(Q技)發動時提升全隊攻擊力,同時使所有隊友角色馬上行動(即所謂拉條),同時在隊友每次發動攻擊時,知更鳥都可造成額外的附加傷害。而這個附加傷害並沒有次數限制,換言之全隊的速度越快、或是攻擊次數越多(例如有追加攻擊或額外回合的角色),就能打出更多的附加傷害。

以性能而言知更鳥相當強,十分值得入手:能提升全隊傷害、攻擊力和爆傷的全方位輔助,終結技的群體拉條能力非常霸道,同時自身的傷害也十分不錯,可說是合輔助和副C一體的角色。其實有玩開米哈遊的遊戲都會知道,限定的輔助角色都非常強力和保值(看看1.1的銀狼現在仍然在一線活躍就知道了),輔助角色先抽總沒錯。

本身已經是泛用輔助的知更鳥,對追擊體系的隊伍(托帕、真理醫生、砂金等)更會有特別大的提升;如果本身有抽/練追擊體系的角色,知更鳥就是必抽之選。

但如果從資源角度考慮,相信很多人都和記者一樣上版all-in了黃泉(記者自己都抽了2+1);如果手上資源不多,在不課金的情況下大概只能在知更鳥和將於2.3推出的流螢之間選一個。要如何選就看各自的性癖,記者個人選擇就放棄知更鳥留力抽流螢,但再說一次這個選擇沒有正確答案,單純看你喜歡誰比較多。當然如果肯課金的話就沒有煩惱,全都抽爆就對了。

知更鳥光錐(專武)相關

知更鳥的光錐「夜色流光溢彩」能提高裝備者的能量恢復效率,然後在裝備者開啟終結技之後提高自身攻擊力和全隊的傷害。作為知更鳥的專武當然是無可挑剔,但是同諧有很多優秀的光錐,用下位替代的話效果也不會太差;如果資源不多0+0知更烏也已經足夠強勁。當然肯課金的話就什麼問題都沒有。

不打算抽專武的話,替代光錐可用萬用的「鴨專」「但戰鬥還未結束」或無名勳禮的「鏤月裁雲之意」;至於同諧常用的「輪契」則不太建議,一來知更鳥本身有天賦是隊友攻擊時自身回復能量,令輪契自帶的回復量變得可有可無,同時知更鳥需要攻擊力,輪契白值太低會令知更鳥的終結技附加傷害大大減低。

知更鳥星魂(命之座)相關

知更鳥的命之座提升相當大,單是1命的終結技生效期間全隊屬性抗性穿透24%就已經非常離譜(如果對星穹鐵道的傷害計算有認識就會知道抗性穿透是整個遊戲中最好的屬性之一);2命可以提高全隊速度,從而增加隊伍攻擊次數打出更多的附加傷害。

+ 1

6命效果更是瘋狂,將自身終結技的附加傷害的爆擊傷害額外提高450%(合共600%),而且此傷害原本就固定100%爆擊,6命後知更鳥將變成現時點遊戲內最強物理輸出;真愛黨和強度黨建議可直接滿命,體驗用歌聲打爆全銀河的感覺。

網上已有演示6命知更鳥終結技的附加傷害可打出30萬以上的瘋狂數字

知更鳥遺器相關

知更鳥的遺器相對自由,基本上只要有攻擊或速度的即可,可以用快槍手4件套,又或任意+12%攻的2件套配速度+6的信使2件套。內圈可以用仙舟、太空站或者5%能量的翁瓦克、匹諾康尼。主詞條用攻擊/生命身、速度鞋、攻擊/生命球和充能繩,副詞條主找攻擊和速度,生命和防禦次之,雙爆則是完全不需要,因為知更鳥終結技的附加傷害是固定爆擊率和爆擊傷害,雙爆詞條對知更鳥的收益隨時不如小攻擊力。

+ 2

知更鳥組隊推薦

由於知更鳥自帶全隊傷害、爆傷和攻擊力全方位輔助,又有拉條能力,基本上任何隊伍都可以用知更鳥來輔助,效果都不會太差(除了少數例外如主打擊破特攻的隊伍),尤其是速度越快的隊伍效益就越好,例如配希兒的效果也不錯;但最強的配置始終是追擊隊,砂金+托帕+真理醫生+知更鳥,強無敵。

另外也有人開發一些神奇的配置,像是知更鳥配馭空+克拉拉的反擊隊,或是輔助景元等等,組隊彈性十分大。特別是知更鳥和馭空這個組合十分藝術,因為知更鳥開大後自身不會行動,於是也就不會搶了馭空的buff不會亂軸。