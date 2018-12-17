【牛肉麵頂呱呱】筋肉人作者來港　30年後先知港版歌詞牛丼變牛麵

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《筋肉人》作者「煎雙蛋」之一嶋田隆司參加ToySoul 2018亞洲玩具展，為筋肉人 x 工匠堂攤位的買家及fans簽名握手，中港澳及世界各地的「筋肉fans」都前來參加。嶋田先生還接受了01宅民黨訪問，原來先生從來不知香港播卡通時將筋肉人最愛的「牛丼飯」改做「牛肉麵頂呱呱」！

2019年《筋肉人》就會進入40週年紀念，原作者嶋田隆司應工匠堂邀請，帶同多個跟筋肉人關係密切的日本單位，來到ToySoul 2018亞洲玩具展點起「筋肉40年」的海外火頭，攤位發售多款聯乘限定搪膠、T恤，而購買「隆司醬」Q版公仔（還贈送「李小龍戰衣」筋肉tee），更可以排隊跟嶋田隆司先生，還有專程由日本來港的正牌筋肉人合照、握手、拿取簽名板。

ToySoul主辦人Jackie（圖左）為先生送上一隻鯉魚童，未知將來《筋肉人》會否追加一個魚童超人？（鍾世傑 攝）

利申：宅民筋肉人是自費購買tee＋figure套裝取得簽名籌，而老師跟每一位參加者都有合照，一視同仁。（鍾世傑 攝）

愛搞笑更愛格鬥技　將功夫和摔角技融入作品

嶋田先生表示，自小已經是李小龍和成龍影迷，已私人來過香港5、6次，食飯睇風景一流，但今年是首度正式官式訪問，而距離上次來港已隔15年，所以有新鮮感。

負責編劇、品牌管理和宣傳大使的嶋田先生，跟拍擋中井義則先生（作畫）自小學已經相識，18歲時一同由大阪搬到東京出道，足足畫了40年，問到最感意外和難忘事，他表示實在多不勝數：「出道時我們兩人都認為，最多只能在漫畫圈做十幾年，但一轉眼竟然已畫了40年，那一刻實在既感慨又感動。」現在網絡全球化，先生在社交平台很活躍，不時會看到海外粉絲跟他分享玩具照片，他說：「甚至有同好會一邊飲酒一邊玩玩具拍片。」雖然常有互動，但正式跟世界各地「老筋」同好在香港見面，其人數之多、大家的熱情仍然令先生好驚喜、好開心。

其實從筋肉人的頭冠已經大至想像到是向Ultraman致敬，而從第1冊單行本封面的構圖，就更能明白。（圖右是真正舊版、左邊是2010年再版）（鍾世傑 攝）

應讀者意見轉路線
gag漫變身摔角英雄

回說《筋肉人》這作品，最初原來只是一部帶點二創味、拿《Ultraman》搞笑的Gag漫畫，主角筋肉阿卓是從故鄉筋肉星派來保護地球（日本某一個公園）的王子，是要打怪獸的，因為作品連載於《週刊少年Jump》，當然要面對漫畫界知名的「讀者人氣投票」，作品頗受年輕讀者喜愛，根據來信意見，漸漸由搞笑風格轉形到動作搏擊路線：「我都提過自己很喜歡李小龍、成龍功夫片，而另一方面我自幼已經是摔角迷，決定將摔角放進《筋肉人》。」這轉變令《筋肉人》更加火熱，加上後來的動畫化，熱潮一時無兩。

讀者投稿令超人角色更豐富

記者自己對《筋肉人》的著迷，除了筋肉阿卓的搞笑、摔角技的熱血，最重要其實是多姿多采的超人、奸角！原來這些角色，連筋肉人讀者都有份創作？「我們當時每星期都收到很多fans信，實在無法一一回覆，但我們很珍惜讀者的熱情，所以跟編輯想到個方法，就是呼籲大家設計原創超人/奸角寄來。」作品會在單行本中刊登，有些角色甚至有機會變成真正的角色並在漫畫中登場，大家熟識的羅賓漢、水牛人、蒙古人、太陽人的靈感都來自讀者作品，先生表示甚至收過美國、歐洲、泰國和香港海外投稿呢！

不敢說這類應募是《筋肉人》首創，但絕對是最成功的，《筋肉人》正因為集合了「煎雙蛋」的創意和讀者的參與，角色性格和造型天馬行空，40年來在玩具界都「未out過」。

筋肉人不少角色都是改篇自讀者的投稿創作，這種互動在當時是非常創新。而在續集《筋肉人2世》中，這讀者應募傳統也一直延續下去。（（網上圖片）

今次訪港活動中，有個跟「讀者應募」異曲同工的環節，早前工匠堂舉行了角色填色比賽，除了得like最多的作品，當日由先生選出自己喜愛的創作，圖為部份得獎者跟先生合照。（鍾世傑 攝）

筋肉人 X 工匠堂 角色填色比賽部份作品圖輯(點圖放大)

由嶋田先生選出的總冠軍，更得到先生簽名的搪膠。平時嶋田先生為防炒賣、是絕少在公仔上簽名的，極罕。（鍾世傑 攝）

作者未聽過香港版：「牛肉麵頂瓜瓜！」

訪問中，跟著來看偶像的「宅民筋肉人」忍不住插咀問了一個問題：「《筋肉人》卡通不是有首「牛丼歌」嗎？你知道，香港播出時歌詞改了做「牛肉麵」嗎？這首歌當時的細路都識唱，比主題曲更紅。」筋肉人更即場唱了給先生聽，由於唱得太難聽，就不要問我先生給了甚麼反應了。後來筆者解釋，因為香港當年並沒有「吉野家」食，所以電視台將之改為「牛肉麵」，聽後先生覺得很有意思，認為地道的改編很好，他能夠接受。

當年筋肉人動畫免費為吉野家宣傳，雖然大家沒有再合作，但筋肉人在日本已經是等同牛丼的國民級代言人。

40週年未有動畫化打算！真人版好難拍得成

問到40週年會有甚麼活動，嶋田隆司表示會有好多好多紀念活動，但細節就未能公布；記者再追問：「會否拍新動畫？」先生也同意：「真的有好多同好跟我反映，希望有新的動畫。但我們創作《筋肉人》，故事一直是面向年輕人，尤其舊動畫是為小朋友拍，都安排在很早的時段播出。現在日本動畫都是深夜番為主，我們不想因此而改變風格，所以未必會做動畫。」

那……真人版呢？聽後先生就大笑：「這個更難啦，《筋肉人》是一定要戴面具的，很難有明星會接拍，所以將來再有機會映像化的話，始終會選動畫或者CG。」

來年將會有《筋肉人》40周年紀念活動，而同時，其實任何29號星期五，都是Kinniku Day「筋肉人之日」。因為筋跟金／金曜日星期五同音，而29跟日文肉同音。

會否出拉麵男？多香港fans想要就有機會！

與工匠堂合作出搪膠的FiveStarToy只曾出過拉麵男假扮的蒙古人，未推出過（圖左）正牌拉麵男阿龍。（網上圖片）

關於會否再有香港活動，先生仍然表示未能回答（工匠堂方面就表示筋肉人玩具必定陸續有來），筆者問到：「如果講到最香港的超人一定是拉麵男（香港叫阿龍），老師可否叫Five Star Toy出拉麵男的搪膠？」嶋田先生笑說：「明白了，你也要去拜託香港各大筋肉人同好群組/fan club的大家，如果爭取的人數夠多，或者有機會做。」各位同好不一定就跟筆者一樣想要拉麵男，但從先生回覆可知，日本方面絕對重視香港同好意見。

嶋田先生表示，如果夠多香港同好表示想要屬於香港的角色FIGURE（比如拉麵男），他們是會認真考慮的。（圖為當日到場支持活動的同好）

當日下午在工匠堂舉行的第 2 round 簽名會，更多fans到場，氣氛極好。（鍾世傑攝）

聽當日參加者講，在日本活動見過嶋田先生，他平常其實更加活潑好動。後來得知先生在活動前一晚著涼了，筆者親眼見到抱病的他在台上笑容滿面，堅持跟每一位、是每一位粉絲逐一合照，實在令人好感動，辛苦了嶋田隆司先生。
ToySoul 2018 玩具展推介　必睇搪膠鋪！大Pat鴨人魚出公仔！
ToySoul 2018搶先預覽 大會限定有咩買？星期日仲有拍賣會？
ToySoul 2018搶先預覽 Metal Build初號機有得睇未？有咩日系玩具
ToySoul 2018 玩具筍貨推介　Chino Lam 巨大金目鯛及其他潮搪膠
ToySoul 2018 玩具展變美食搪膠節 Tikka 稻米兒 YoYo 白棉兔糖
ToySoul 2018亞洲玩具頒獎典禮　登記《香港01》會員投選玩具王者
ToySoul 2018 ．MetalBuild 初號機到場．日系力量集結亞洲玩具展
ToySoul 2018 亞洲玩具展．Molly Labubu 白白 可愛搪膠全面睇
ToySoul 2018 亞洲玩具展：網上買飛教學．新貨貼士優惠
ToySoul 2018 亞洲玩具展　網上預購電子門票 01票務 買飛教學
ToySoul 2018《筋肉人》工匠堂 FST 亞洲玩具展限定版搪膠公開
ToySoul 2018 買PS4送手掣 PSVR減500再送多用途摺疊枱
ToySoul 2018 玩具展撐本土 遙控巴士 積木小巴 殭屍先生搪膠
ToySoul 2018 玩具醫生專訪：每件玩具背後都是心血不應隨便丟棄
ToySoul 2018亞洲玩具展　筋肉人作者現身握手簽名賣工匠堂限定版
ToySoul 2018 亞洲玩具展 3 Day Pass 旺角預售 天台睇街景影玩具
ToySoul 2018 亞洲玩具展 Space Molly 3 Day Pass 入場券版曝光
ToySoul亞洲玩具展2018 快將舉行　香港01網上購票．買飛送禮品
ToySoul 2018 亞洲玩具展 x 香港01　會員網上購票．早買飛有禮送
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。