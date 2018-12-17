【牛肉麵頂呱呱】筋肉人作者來港　30年後先知港版歌詞牛丼變牛麵

《筋肉人》作者「煎雙蛋」之一嶋田隆司參加ToySoul 2018亞洲玩具展，為筋肉人 x 工匠堂攤位的買家及fans簽名握手，中港澳及世界各地的「筋肉fans」都前來參加。嶋田先生還接受了01宅民黨訪問，原來先生從來不知香港播卡通時將筋肉人最愛的「牛丼飯」改做「牛肉麵頂呱呱」！

2019年《筋肉人》就會進入40週年紀念，原作者嶋田隆司應工匠堂邀請，帶同多個跟筋肉人關係密切的日本單位，來到ToySoul 2018亞洲玩具展點起「筋肉40年」的海外火頭，攤位發售多款聯乘限定搪膠、T恤，而購買「隆司醬」Q版公仔（還贈送「李小龍戰衣」筋肉tee），更可以排隊跟嶋田隆司先生，還有專程由日本來港的正牌筋肉人合照、握手、拿取簽名板。

ToySoul主辦人Jackie（圖左）為先生送上一隻鯉魚童，未知將來《筋肉人》會否追加一個魚童超人？（鍾世傑 攝）

利申：宅民筋肉人是自費購買tee＋figure套裝取得簽名籌，而老師跟每一位參加者都有合照，一視同仁。（鍾世傑 攝）

愛搞笑更愛格鬥技 將功夫和摔角技融入作品

嶋田先生表示，自小已經是李小龍和成龍影迷，已私人來過香港5、6次，食飯睇風景一流，但今年是首度正式官式訪問，而距離上次來港已隔15年，所以有新鮮感。

負責編劇、品牌管理和宣傳大使的嶋田先生，跟拍擋中井義則先生（作畫）自小學已經相識，18歲時一同由大阪搬到東京出道，足足畫了40年，問到最感意外和難忘事，他表示實在多不勝數：「出道時我們兩人都認為，最多只能在漫畫圈做十幾年，但一轉眼竟然已畫了40年，那一刻實在既感慨又感動。」現在網絡全球化，先生在社交平台很活躍，不時會看到海外粉絲跟他分享玩具照片，他說：「甚至有同好會一邊飲酒一邊玩玩具拍片。」雖然常有互動，但正式跟世界各地「老筋」同好在香港見面，其人數之多、大家的熱情仍然令先生好驚喜、好開心。

其實從筋肉人的頭冠已經大至想像到是向Ultraman致敬，而從第1冊單行本封面的構圖，就更能明白。（圖右是真正舊版、左邊是2010年再版）（鍾世傑 攝） 應讀者意見轉路線

gag漫變身摔角英雄 回說《筋肉人》這作品，最初原來只是一部帶點二創味、拿《Ultraman》搞笑的Gag漫畫，主角筋肉阿卓是從故鄉筋肉星派來保護地球（日本某一個公園）的王子，是要打怪獸的，因為作品連載於《週刊少年Jump》，當然要面對漫畫界知名的「讀者人氣投票」，作品頗受年輕讀者喜愛，根據來信意見，漸漸由搞笑風格轉形到動作搏擊路線：「我都提過自己很喜歡李小龍、成龍功夫片，而另一方面我自幼已經是摔角迷，決定將摔角放進《筋肉人》。」這轉變令《筋肉人》更加火熱，加上後來的動畫化，熱潮一時無兩。

讀者投稿令超人角色更豐富

記者自己對《筋肉人》的著迷，除了筋肉阿卓的搞笑、摔角技的熱血，最重要其實是多姿多采的超人、奸角！原來這些角色，連筋肉人讀者都有份創作？「我們當時每星期都收到很多fans信，實在無法一一回覆，但我們很珍惜讀者的熱情，所以跟編輯想到個方法，就是呼籲大家設計原創超人/奸角寄來。」作品會在單行本中刊登，有些角色甚至有機會變成真正的角色並在漫畫中登場，大家熟識的羅賓漢、水牛人、蒙古人、太陽人的靈感都來自讀者作品，先生表示甚至收過美國、歐洲、泰國和香港海外投稿呢！

不敢說這類應募是《筋肉人》首創，但絕對是最成功的，《筋肉人》正因為集合了「煎雙蛋」的創意和讀者的參與，角色性格和造型天馬行空，40年來在玩具界都「未out過」。

筋肉人不少角色都是改篇自讀者的投稿創作，這種互動在當時是非常創新。而在續集《筋肉人2世》中，這讀者應募傳統也一直延續下去。（（網上圖片）

今次訪港活動中，有個跟「讀者應募」異曲同工的環節，早前工匠堂舉行了角色填色比賽，除了得like最多的作品，當日由先生選出自己喜愛的創作，圖為部份得獎者跟先生合照。（鍾世傑 攝）

筋肉人 X 工匠堂 角色填色比賽部份作品圖輯(點圖放大)

由嶋田先生選出的總冠軍，更得到先生簽名的搪膠。平時嶋田先生為防炒賣、是絕少在公仔上簽名的，極罕。（鍾世傑 攝）

作者未聽過香港版：「牛肉麵頂瓜瓜！」

訪問中，跟著來看偶像的「宅民筋肉人」忍不住插咀問了一個問題：「《筋肉人》卡通不是有首「牛丼歌」嗎？你知道，香港播出時歌詞改了做「牛肉麵」嗎？這首歌當時的細路都識唱，比主題曲更紅。」筋肉人更即場唱了給先生聽，由於唱得太難聽，就不要問我先生給了甚麼反應了。後來筆者解釋，因為香港當年並沒有「吉野家」食，所以電視台將之改為「牛肉麵」，聽後先生覺得很有意思，認為地道的改編很好，他能夠接受。

當年筋肉人動畫免費為吉野家宣傳，雖然大家沒有再合作，但筋肉人在日本已經是等同牛丼的國民級代言人。

40週年未有動畫化打算！真人版好難拍得成

問到40週年會有甚麼活動，嶋田隆司表示會有好多好多紀念活動，但細節就未能公布；記者再追問：「會否拍新動畫？」先生也同意：「真的有好多同好跟我反映，希望有新的動畫。但我們創作《筋肉人》，故事一直是面向年輕人，尤其舊動畫是為小朋友拍，都安排在很早的時段播出。現在日本動畫都是深夜番為主，我們不想因此而改變風格，所以未必會做動畫。」

那……真人版呢？聽後先生就大笑：「這個更難啦，《筋肉人》是一定要戴面具的，很難有明星會接拍，所以將來再有機會映像化的話，始終會選動畫或者CG。」

來年將會有《筋肉人》40周年紀念活動，而同時，其實任何29號星期五，都是Kinniku Day「筋肉人之日」。因為筋跟金／金曜日星期五同音，而29跟日文肉同音。

會否出拉麵男？多香港fans想要就有機會！

與工匠堂合作出搪膠的FiveStarToy只曾出過拉麵男假扮的蒙古人，未推出過（圖左）正牌拉麵男阿龍。（網上圖片） 關於會否再有香港活動，先生仍然表示未能回答（工匠堂方面就表示筋肉人玩具必定陸續有來），筆者問到：「如果講到最香港的超人一定是拉麵男（香港叫阿龍），老師可否叫Five Star Toy出拉麵男的搪膠？」嶋田先生笑說：「明白了，你也要去拜託香港各大筋肉人同好群組/fan club的大家，如果爭取的人數夠多，或者有機會做。」各位同好不一定就跟筆者一樣想要拉麵男，但從先生回覆可知，日本方面絕對重視香港同好意見。

嶋田先生表示，如果夠多香港同好表示想要屬於香港的角色FIGURE（比如拉麵男），他們是會認真考慮的。（圖為當日到場支持活動的同好）

當日下午在工匠堂舉行的第 2 round 簽名會，更多fans到場，氣氛極好。（鍾世傑攝）