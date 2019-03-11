日版PlayStation 4新功能可自行設定確定鍵　玩美版Game不怕撳錯

日本版PS4系統最近更新，加入讓玩家自行設定X或O作確定鍵的功能。近日圍繞PS4新Update的話題都是以手機遙控打機的Remote Play新功能，但有一項都好特別，而且日版主機限定：Version 6.50更新，正式加入自己調較確認鍵為X或O的設定。對於多玩美版遊戲的朋友，在切換主機介面和遊戲主頁時，手掣按鍵之指令內容便可統一，不怕撳錯了。

日版PlayStation 4 Version 6.50的更新功能，是自行設定X或者O作確定鍵，現在就讓我們看看此新功能在何處可以開出，並如何調較。

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PS4甚至前幾代PS的玩家也許都會很清楚，日版和海外版（美版）主機以及遊戲在指令輸入方面的分別。日版是以O為確認（決定／進入）、X為取消（返回／退出）；海外版則完全相反。早年就有歐美玩家玩日版Game（如《Metal Gear Solid》、』《Final Fantasy》、《勇者鬥惡龍》等系列）時，因為此問題開始不到遊戲，不斷按下的X鍵以為是"Start"，卻換來只有不斷地退出回主機畫面。相同情況也許也曾發生於用日版主機為主的亞洲玩家身上。

PS4日版Game超級機械人大戰X。

PS4 Game中的X、Ｏ指令內容仍然未有得切換，因為遊戲軟件的Code是寫死的，日美版Game制式依然涇渭分明無得改；除非日本遊戲商為作品推出海外版，否則一切依舊。可以說，是次PS4的更新只是提供少少的「適應輔助」，方便日本主機玩家，在主機介面指令鍵上跟美版Game「同步」，不需再提醒自己於兩個區域之間切換手掣按鍵的用法。

追本溯源，第一代的家用遊戲主機的手掣除卻方向鍵，就只有兩鍵來作確認和取消。任天堂的紅白機（歐美名稱NES），右方A鍵為確認（開始）、左方B鍵為取消（退出）。及至SEGA世嘉於1985年推出的Master System（SMS），就調轉為左方1鍵為確認（開始）、右方2鍵為取消（退出）。去到1990推出超任，奠下四鍵手掣的範本。1994年底Sony推出初代PlayStation手掣，其X及O鍵繼承了前述第三、四代家用遊戲主機手掣之A、B指令。

美版日版PS4主機及遊戲在X及O鍵指令上的分別，也許源於日本人和西方人的文化差異？圖為PS4 DUALSHOCK®4無線手掣透藍版。

美版日版PS4主機及遊戲，在X及O鍵各自代表的指令上的分別，也許源於日本人和西方人之間對符號意義理解的文化差異。日本人認為O代表確認、正確，綜藝或遊戲節目嘉賓答對問題，畫面會出現O。相反，X很自然是交叉代表錯誤，而大家自細睇《多啦A夢》大雄的測驗卷便很清楚，如此認知也跟香港學校老師的批改類似。

不過就美國人或西人而言，他們對O這個圓圈符號沒有日本人的正面積極觀感。有理論指出，X也許在外形上像似箭靶或槍靶上的「的」，歐美遊戲開發者或更傾向視之為「目標」的代表，加上PS手掣的X鍵位置靠近手掣（玩家雙掌）中心，故將X歸於「確認」或「開始」的指令功用。Microsoft推出Xbox時，手掣的A鍵由位置到指令基本上等於PS手掣的X鍵，或者進一步強化歐美玩家視X為決定鍵的意識吧。