【機戰T攻略．攻略心得】精選8架必用強力實用機體

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【超級機器人大戰T（機戰T）攻略】今集《機戰T》可使用機體其實不算多，也說實話只要選有愛的角色就能爆機了，但是這集資源不乏，對於一些麻煩的關卡來說，還是全改一兩台強勁的機體較方便過關吧！筆者為此列了機體的實力排名，讓讀者的投資眼光有資料可輔。

超級機器人大戰T（機戰T）攻略專頁 （按此前往專區）

最強SSS機體

真蓋特飛龍

排名SSS，本作最強的機體非真三一及其後繼機真蓋特飛龍不是，機體高輸出、天生鐵壁般的裝甲，駕駛員能力值高，全方位大包圍的三人份精神。

（按下圖放大詳解）

SS級機體

Gunbuster

Gunbuster，夠硬夠痛，實用的二人份精神，而且武器射程比真蓋特更遠。

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S級機體

鐵甲萬能俠一號／二號機

鐵甲萬能俠一號機和二號機，他們都均列在S級別當中，一樣是輸出夠高、機體夠硬，可惜一號機的缺點在於射程不足，要配合強化零件才能放上前線。

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S級機體

盟主高達

盟主高達，相信有看隱藏機取得攻略的朋友都了解其機體性能，全S的適性、充足的強化插槽，還有本身優秀的機體性能。

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S級機體

主角機．暴旋霸王

主角機了，也一同歸類於S級機體，極遠的射程、寺田精神好用、可裝備大量強化零件，但是有致命的缺點是，運動性及裝甲低、輸出也低，必須要故意培養才能依仗其射程成為S級機體。

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其他值得使用機體

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