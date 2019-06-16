【勇者鬥惡龍XIS DQ11S】Switch完全版！60+追加改善、重玩不可避

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

相隔了約兩年才移植至Switch平台的《DRAGON QUEST XI S 勇者鬥惡龍11S》公開更多情報，除了追加超豪華聲優配音之外還有極多改良：

DQ11S在E3後於YouTube發表新片、及於官方Twitter公布Switch版的追加改善元素，一整個表有超過60個項目極之誇張。重要的項目有「追加同伴故事」、「可與其他同伴幸福生活（原版是固定婚姻）」、「事件追加全配音」、「語音舞台劇」、「追加拍攝模式」、「可切換3D或點陣圖」、「追加可騎乘魔物」、「騎乘時可攻擊」等。

當中「追加衝刺移動」及「隨時呼喚馬匹」更加是超便利的更新（原版的主角移動很慢……），更加有「調整戰鬥速度」、「重置技能點」、「隨時可用鍛治爐」等，單是想想已經比原版舒適流暢很多。

對於PS4玩家來說，看到這SWITCH的超完全版難免會有點「葡萄」，不過官方亦公布了遊戲的「復活咒文」是可以套用回PS4及3DS版本，即是對於買了遊戲又未爆機的玩家來說，是可以繼承SAVE轉去SWITCH版本繼續玩（留意復活咒文過檔，能繼續進度但並不包含所有持有物）。

另外於數月前，堀井雄二亦於Nintendo HK發表影片，表示今作是有支援繁體中文。《DRAGON QUEST XI S 勇者鬥惡龍11S》已預定於9月27日Switch平台推出。

【Final Fantasy VII FF7 重製版】公布首部曲完結點！猜測總集數
【E3 2019】零暴力潛行遊戲《El Hijo 兒子》最新影像公開！
【E3 2019】 《秋葉原脫物語》PS4、PC高清重製版2019年冬天推出
Final Fantasy VII Remake何以令全球興奮？FF7改變世界的七件事
【聖劍傳說3 Remake重製版】E3 2019試玩詳解　戰鬥系統大改良
【CyberPunk 2077】奇洛李維斯做革命英雄　第二要角絕非客串
全新女性向遊戲公開！《The King of Fighters for Girls》發表
E3 2019 試玩報告．Final Fantasy VII Remake FF7重製戰鬥超高質
《Horizon Zero Dawn》開發商Guerrilla Games首席製作人逝世
PC遊戲《Pagan Online》即日開放Steam搶先體驗測試
【E3 2019】《寶可夢 劍．盾》最新情報曝光！
【E3 2019】《聖劍傳說3 Trials of Mana》製作人分享最新情報！
【E3 2019】《Journey to the Savage Planet》最新實機展示公開
【E3 2019】《火焰之紋章 風花雪月》ADV／戰鬥最新實機展示公開
《哆啦A夢 牧場物語》正式推出！大雄和你度過牧場悠閒生活
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。