【勇者鬥惡龍XIS DQ11S】Switch完全版！60+追加改善、重玩不可避

相隔了約兩年才移植至Switch平台的《DRAGON QUEST XI S 勇者鬥惡龍11S》公開更多情報，除了追加超豪華聲優配音之外還有極多改良：

DQ11S在E3後於YouTube發表新片、及於官方Twitter公布Switch版的追加改善元素，一整個表有超過60個項目極之誇張。重要的項目有「追加同伴故事」、「可與其他同伴幸福生活（原版是固定婚姻）」、「事件追加全配音」、「語音舞台劇」、「追加拍攝模式」、「可切換3D或點陣圖」、「追加可騎乘魔物」、「騎乘時可攻擊」等。

當中「追加衝刺移動」及「隨時呼喚馬匹」更加是超便利的更新（原版的主角移動很慢……），更加有「調整戰鬥速度」、「重置技能點」、「隨時可用鍛治爐」等，單是想想已經比原版舒適流暢很多。

對於PS4玩家來說，看到這SWITCH的超完全版難免會有點「葡萄」，不過官方亦公布了遊戲的「復活咒文」是可以套用回PS4及3DS版本，即是對於買了遊戲又未爆機的玩家來說，是可以繼承SAVE轉去SWITCH版本繼續玩（留意復活咒文過檔，能繼續進度但並不包含所有持有物）。

另外於數月前，堀井雄二亦於Nintendo HK發表影片，表示今作是有支援繁體中文。《DRAGON QUEST XI S 勇者鬥惡龍11S》已預定於9月27日Switch平台推出。