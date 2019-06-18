Dr. Mario World孖寶醫生手遊7月推出　反傳統推藥丸新玩法有得睇

任天堂《孖寶醫生》（Dr. Mario）在1990年於Gameboy推出，是無數中年機迷的童年回憶 。最後一代在2011年移植至3DS，等到今年終於推出手機版《Dr. Mario World》，iOS和Android版將於7月10日推出，「由下至上」的推藥丸玩法更是創新。

自從得知任天堂銳意向手遊界發展，個人便認為Dr. Mario比起《孖寶賽車》Mario Kart更適合早日手遊化，畢竟比起賽車Game充滿速度感的緊張刺激樂趣，益智的Dr. Mario相對靜態、初期技術門檻低（雖然去到高Level都是會玩到手忙腳亂），更容易給人放空地輕鬆玩。就像《俄羅斯方塊》、轉珠Game《Candy Crush Saga》等易學難精的拼圖益智遊戲，上下班乘車殺時間最好用，玩家年齡層亦廣。

《Dr. Mario World》手遊7月推出，玩法激似《Candy Crush》。（官方圖片）

任天堂Nintendo跟LINE合作開發的手遊《Dr. Mario World》由7月10日起可於App Store及Google Play免費下載。預告所見，遊戲介面帶點《Candy Crush Saga》色彩，玩家可以跟其他人發送或接收紅心來交換額外的耐力，或在線進行對戰。

一如大家熟悉的玩法，遊戲目標跟原祖Gameboy版一樣是將藥丸跟同色的病毒配對，以消滅病毒。但新意之處是玩家每關的藥丸數量有限，不像過往般無限提供，更加考腦力；而且藥丸是由下向上飄，而不再是從上方掉下來。

+ 32 + 31 + 30

課金系統方面，玩家主要透過購買鑽石來兌現不同道具，也可以用來加快恢復耐力或請來具有特殊技能的新醫生，暫時有碧姬公主、路易吉、耀西和奇諾比奧（也許還會有庫巴）。

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