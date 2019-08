《A Hat in Time》Switch移植 3D 動作遊戲海外版發售日公開

【A Hat in Time Switch版】美國 Humble Bundle 宣布,預定於 2019 年 10 月 18 日起正式在海外 Nintendo Switch 主機上推出由 Gears for Breakfast 開發的 3D 動作遊戲《A Hat in Time》,定價 39.99 美金!

《A Hat in Time》為丹麥 Gears for Breakfast 於 2017 年起陸續在 PC/PS4/Xbox One 等平台推出,描述女主角「Hat Kid」如何在關卡上收集「Time Pieces」時光碎片回返故鄉的動作冒險過程,玩家們在遊戲中可以在各式各樣開放關卡之間進行所冒險,收集各式各樣的道具,擊敗強敵,找出散佈在各關卡中的時光碎片;並利用冒險途中收集到的素材「Yarn Balls」紗球來製作有著各式不同能力的帽子使用,藉此幫助自己來盡情享受探索戰鬥的冒險樂趣!



至於在這次的 Switch 移植版方面,除了將會把之前內容完整收錄重新推出之外,在操作方面也會配合 Joy-Con 搖桿進行優化調整;同時 Switch 版還將會把追加新的劇情章節、新的挑戰模式等豐富追加內容的 DLC「Seal the Deal」一起同梱,並將會對應本作家用主機版首次搭載的區域 co-op 多人協力模式,讓玩家們可以跟朋友一起並肩合作,一起在各關卡展開全新的戰鬥冒險!

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

