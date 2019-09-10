NEOGEO 又出新機？Arcade Stick Pro 格鬥迷必買主機大掣二合一

SNK 近期出機可說是馬不停蹄，不過主要都集中在 NEOGEO mini 上，不斷推出新顏色或日版和國際版 mini 主機。今次 SNK 又重用 NEOGEO 這個 IP，推出大掣和主機二合一的「NEOGEO Arcade Stick Pro」，粉絲們今次又會否出手呢？

「NEOGEO Arcade Stick Pro」

主機的外型就似是 NEOGEO CD 的控制器，同時內在具備搖桿功能。機身有耳機音源輸出和 HDMI 輸出，即玩家可以直接用主機遊玩。「NEOGEO Arcade Stick Pro」同樣只收錄 NEOGEO 的遊戲，不過集中選出 20 隻經典的格鬥作品，完全是為了格 game 迷而設。新機的概念和將在 10 月推出的「Capcom Home Arcade」相似，不過 SNK 就集中在格鬥遊戲上，而且也沒有直接提供兩套大掣。

SNK「NEOGEO mini PAD」主機﹑大掣二合一（官方圖片）

Capcom Home Arcade，兩間大廠都推出差不多概念的主機+大掣（官方圖片）

主機／大掣二合一

「Arcade Stick Pro」共有兩個模式，主機模式可以直接連接顯示器，使用機身的搖桿遊玩內存的遊戲。玩家可以連接「NEOGEO mini PAD」或另一部「Arcade Stick Pro」進行雙打。另外，玩家可以在搖桿模式中，把主機當作一般的大掣使用，支援 NEOGEO mini 和 PC。

20 隻遊戲猜想

新機強調收錄 20 隻格鬥遊戲，而說到 SNK 的 經典格鬥遊戲，應該也非《拳皇》莫屬。筆者另外想到的 NEOGEO 格鬥遊戲還有：《龍虎之拳》﹑《餓狼傳說》﹑《侍魂》﹑《世界英雄 完美版》﹑《月華劍士》和《Waku Waku 7》。估計將有收錄同一系列的數個版本，如《餓狼傳說 1﹑2》。新機預定在全球推出，詳細發售日和價格暫時未有公布。