【MHWI 攻略】金獅子防具及武器評測 神級頭盔 盾斧、重弩超強

【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】新魔物金獅子登場，自然有新的武器和防具一同推出，以下送上評測。

防具：套裝技無用 散件頭、腰出眾

金獅子防具「金色」系列的套裝技能為「金獅子的憤怒」，兩件是心眼/彈道強化，四件則是剛刃研磨。基本上不會特意為了這兩個技來穿金獅子（一個裝飾品就解決了...如果是由本篇打上來的話心眼珠、剛刃珠應該都有了吧），但如果本來就想穿兩件金獅，送一個心眼當然也是無壞。

金獅子防具主要技能為弱點特效、匠、怨恨和砥石使用高速化，其中alpha頭雖然沒有裝飾品洞，但是自帶的弱點特效2和匠2已然十分強力；若然不用匠，beta頭有弱點特效2和4+1洞，也是非常出色。同樣地腰的弱點特效+匠也是不錯。還有一點是金獅子武器本身高攻但斬味低，配合帶匠的金獅子防具使用會有很不錯的效果。

弱特2和4+1洞，相當優秀的頭，單馬尾造型也很好看

其他部位則是怨恨，alpha會再加上攻擊或砥石使用高速化等技能。但怨恨這個技能...只能說我真的不懂得用，它單看面板能力相當強，5等就有25基礎攻擊，比攻擊7還多，但是在實戰中能有多少覆蓋率是個疑問...有個想法是如果帶盾的武器如長槍等，配合攻擊守勢，在成功just guard後就能得到怨恨和攻擊守勢兩個加乘，也許是個很不錯的組合？又或者在火山/瘴氣等地區故意不用冷飲/種火石，就可以長期開啟怨恨了。

+ 8 + 7 + 6

武器：硫斬龍上位版超高物攻 盾斧、重弩等極強力

金獅子武器可說是硫斬龍的強化版，有著目前全遊戲最高的物理攻擊力，但是斬味很差而且負會心。斬味方面可以用匠填補，金獅子武器都能支援匠5，匠5（或者最少4吧）後也有著相當長度的白斬，很足夠使用了。面版高攻擊力但負會心這個特性使得金獅子盾斧和徹甲重弩等不靠會心的武器相當強勢，而金獅子盾斧更是榴彈瓶，大概是目前最強的炮術盾斧無誤了。而金獅子重弩則和天地煌啼龍重弩一樣有著單發裝填的徹甲榴彈LV3，但物攻更高（R12金獅子重弩495攻）同時更是機關龍彈，配件選4近戰+機關龍彈改造，然後徹甲控住之後換機關龍彈一排打下去，肯定很爽。還有就是金獅銃槍首次出現了擴散LV6炮擊性能，說不定插射流（三角->圓圈）可以帶起在後期被其他武器拉開的性能。

值得一提是金獅子武器不需要由其他低階武器派生，而是直接就可以製作R11版本，十分推薦未到MR100的獵人們先製作R11版，可以成為即戰力。而強化至R12時需要歷戰金獅子（聚魔之地熔岩地帶LV7出現）的聚魔素材才能製作，筆者目前還未能製作，但網上已經有人整壓了全金獅子R12武器的能力，可以查看。

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