手遊實施禁蒙面法？閃耀暖暖不准角色戴口罩　官方：維護健康和諧

林鄭月娥政府10月初（4日）宣佈通過緊急法禁蒙面以來，反修例示威不單止無絲毫停下來的跡象，反而不斷升級，越演越烈。本文無意討論禁蒙面法合不合理、有無成效，只想講原來連手機遊戲世界也開始實施禁蒙面法了！穿搭、換裝及育成手遊《閃耀暖暖》的港澳台服在更新後，竟禁止主角「暖暖」戴口罩！

《閃耀暖暖》為中資手遊，玩法主打穿搭、換裝及育成，提供上千套服裝予玩家自行為主角「暖暖」替換，甚受女玩家歡迎，陸續開放日本及港澳台伺服器。有台灣網民於批踢踢實業坊 PTT討論區出post，指出遊戲的港澳台服近日更新後，暖暖竟被「禁蒙面」了。無獨有偶，也有香港網民在連登討論區LIHKG出post《【突發】 手遊閃耀暖暖跟上香港實施禁蒙面法》，直斥：「邊X個會咁樣戴口罩？」。

事緣《閃耀暖暖》早於4月剛上線時推出「特務風潮」主題活動，特殊配件「黑鴉（口罩）」為獎品。然而遊戲近期資源包更新，該活動配件模組竟被修改。

「黑鴉」口罩原本可正常佩戴，遮住暖暖的下半面；更新後，口罩卻變成只能掛在右耳上，露出整塊臉，形同虛設：

連物品資料說明也從原來的「經典的蒙面造型」改為「靈感來自明星的機場照」：

雖然PTT出帖者表示「中資遊戲不意外」，但仍覺得禁止遊戲角色戴口罩很荒謬。有玩家到官方Facebook專頁詢問小編，卻得到官腔回覆：「此部分為原廠設定」、「我們致力於維護、健康和諧的遊戲氛圍，同時我們也會維護好暖暖的個人形象，保護我們共同的遊戲環境」云云：

由於口罩設定更改全無預警，不少台灣玩家認為連玩個手遊都如此政治化著實可笑，原帖吸引眾多網民回應：「哪個明星這樣戴口罩」、「中國人會不會太玻璃心啊」、「廠商自我審查太超過了吧」、「你誤會了，那其實是口罩造型耳環」、「原來是耳環，還以為是口罩呢」、「笑死，這就是遊戲自我審查先改再說」、「靠北喔你找一個實際上這樣戴口罩的給我看」、「不愧是中國遊戲」、「真的笑死，誰會那樣戴口罩」、「對岸可悲到我都心疼了」、「誇張，什麼都要中國形狀，扯爆了」、「連遊戲也不能戴口罩」。

因着官方更新令人不滿，《閃耀暖暖》也變成了戰場。有網友自發將暖暖各種可以遮臉的照片換成遊戲大頭照，並在玩家個人簡介加入「光復香港，時代革命」等當時得令的著名口號。

但所謂「道高一尺，魔高一丈」，《閃耀暖暖》繁中版的中國玩家當然不會坐視不理，紛紛於微博呼籲遇到gd（港獨）玩家要順手舉報、拉黑（加入黑名單）。據連登會員「憂憂兔」的原帖指，官方亦開始在系統禁止玩家個人簡介輸入所謂敏感字眼如「光復」、「時代革命」、「解放」等。