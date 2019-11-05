Robin Williams女兒Zelda扮林克　Twitter瘋傳網民期待成真

已故影星羅賓威廉斯（Robin Williams）生前是任天堂《塞爾達傳說》（The Legend of Zelda）系列的忠實擁躉，不只幫遊戲拍過廣告，就連寶貝女都以公主Zelda命名。剛過去的萬聖節，Zelda Williams以《塞爾達》主角林克的cosplay造型現身Twitter，算是回應了廣大塞爾達game迷和威廉斯影迷的期待？

羅賓威廉斯的女兒Zelda Williams上星期四萬聖節在其Twitter帳戶上分享了她cosplay《塞爾達傳說》遊戲主角林克Link的短片和照片。畢竟好多羅賓威廉斯戲迷同game迷都叫她cosplay《塞爾達傳說》好多年，如今也得其所願。

Zelda Williams戴上林克的綠色裝束，尖耳同金髮，在推文表示「30年來終於發生」，也落tag 「#CallMeZeldaOneMoreTime」。相信Zelda Williams是呼應父親拍於2011年的舊3DS《塞爾達傳說 時之笛 3D》遊戲廣告段落，也是呼應不熟《塞爾達》的人常把林克誤稱為塞爾達的長年笑點。

Zelda Williams也在另一推文影片扮林克扔雞。

羅賓威廉斯在2014年去世，享年63歲。他生前是狂熱《塞爾達傳說》玩家，2011年為《塞爾達傳說 時之笛 3D》3ds game拍廣告。Zelda Williams也有在廣告中出場披露被雙親取命Zelda的原因，她說：「據我所知，他們邊懷着我邊打《塞爾達》，所以我認為父母好喜歡這名字，它也好易記。」羅賓威廉斯回應:「因為我們當時在打《塞爾達傳說》，也買了任天堂最早的主機之一……驚喜的是它非常令人上癮，我玩了好幾個鐘頭。」

Zelda Williams也在她的Twitter個人簡介中自稱是「傳奇遊戲」，都幾識玩。首段cosplay片一出後網民瘋傳不止，至今已累計有8.7萬讚好同1.3萬個轉推。有人話「Zelda裝扮成Link。歡迎。大家執包袱。她已贏取了萬聖節。」另一推文說：「這是我想要的有益健康萬聖節內容。」

Im not. Just for the Halloweiners. Then back to work tweets, charity and gifs. My life is much calmer/kinder without it ♥️ — Zelda Williams (@zeldawilliams) November 1, 2019

其實Zelda Williams作風一直低調，很少玩Twitter時公開私生活，她不熱衷於社交網絡，表示今次cosplay只是為了慶祝萬聖節給大家驚喜，不會經常逗留在平台，之後的推文僧回歸到工作、慈善和GIF圖相關：「沒有它，我的生活會更加平靜/溫和。」

Swiggity swooty, Im coming for that rupee pic.twitter.com/eR6feUsDLt — Zelda Williams (@zeldawilliams) November 1, 2019

唔知下年萬聖節Zelda會不會真的cosplay返Zelda，相信網民也迫不及待好想睇睇了。