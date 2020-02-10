【PS4 攻略】伊蘇IX 怪人之夜 Inferno戰鬥心得 快速防禦閃避技巧

【PS4 伊蘇IX 怪人之夜 攻略】知名動作RPG遊戲系列伊蘇系列最新作《伊蘇IX -怪人之夜-》中文版已經推出，作為由第一集玩到第八集的系列Fans當然不會錯過，如果你像我一樣喜歡挑戰難度（自虐），以下提供一些Inferno難度的心得。

有心理準備面對無理難度

Inferno難度可說是專為喜歡接受挑戰、或者Dark Souls式自虐的玩家而設：不單AI更具侵略性，攻防設計更是十分誇張，Boss往往一擊就能殺死玩家，即便是普通小怪，一擊打玩家7~8成血量也是等閒事，一個不小心被小怪圍攻連擊兩三下時馬上就會有角色陣亡。而Boss不單是攻擊力連防禦力也很高，如果玩家等級和Boss差距超過3~4級，就已經很難對Boss造成傷害。換言之玩家往往需要在打Boss前練等。

曾經介紹過：當你的HP上限是119，而Boss一下攻擊打你124的時候。是的這是本作第一隻Boss。

打Inferno難度其實沒有什麼好處（除了有一個獎杯是以Nightmare或以上難度完成遊戲，也可以直接打難度稍低的Nightmare級），真的是要喜歡這類玩法的玩家才去嘗試吧。

高難度必用學技巧：快速防禦和快速閃避

快速閃避（Flash Move）和快速防禦（Flash Guard）是要在Inferno難度中存活最重要的技巧。簡單地說就是動作遊戲中常見的極限閃避和極限擋格：在差不多要被擊中的一瞬間輸入迴避（L1）或防禦（R1），就可發動快速閃避/防禦。判定時間頗為嚴格，不過感覺還是比黑魂的盾反要容易一些，多練習就可以了。

注意伊蘇這遊戲是沒有「擋格」的，只有在正確的時機輸入R1才能發動快速防禦，並不存在按實R1來擋格攻擊等操作，如果時機沒掌握好就會硬食攻擊。

前者發動時敵人動作減慢、自身速度加快，而且普攻獲得SP量大為提升，亦即玩家可以瘋狂連打技能；而後者則在成功發動時直接獲得大量SP，兼且效果期間自身所有攻擊都會暴擊。而更重要的是兩者效果期間均為無敵時間，不會被敵人的攻擊打中。由於Inferno難度敵人攻擊實在太痛了，使用技能期間被打中也會扣很多血；與其邊打邊閃，倒不如集中精力、看破敵人的攻擊來發動快速閃避/防禦後以無敵時間來輸出，會更安全和更有效率。

基本打法是拉開距離，等待一些容易掌握的攻擊出現丙快速閃避/防禦，當然你說你反應快得可以全程攻擊的同時還完美發動快速閃避/防禦的話就想怎麼打都可以了。

最容易發動快速閃避/防禦的是各種飛行道具，只要在砲彈快打到身上時按L1/R1就可發動，熟習後更可以主動走到敵人飛行道具的路徑/落點上觸發快速閃避/防禦。小許心得是極限防禦（R1）的判定時機並沒有那麼極限，當身體發光的時候接觸到敵人的攻擊就可發動，它的判定時間比想像中長但同時有一個很短的發動時間；因此如果常常擋格反敗的話，可試試提早少許輸入R1的時機。說真的，擋飛行道具並沒有想像中那麼難，熟習後簡直可以主動走去敵人炮火處擋格。

一些動作很大的攻擊也相對容易快速防禦：

另外一個非常重要的技巧是快速閃避和快速防禦可以同時發動，而且在任一效果期間都可以發動另一個。簡單例子，例如你先發動了快速閃避，敵人全部變成慢動作；這時你走回去敵人的攻擊判定範圍中按R1，便能發動快速防禦。反之如果先發動了快速防禦，再按L1迴避時也往往能發動快速閃避。（按圖放大）

如果成功極限閃避/防禦了敵方的持續範圍攻擊（如毒霧等），更可以在範圍內多按幾次R1/L1來連續發動極限閃避/防禦，配合強化狀態和Extra Skill就可造成極大量傷害，就算是Inferno難度一口氣打Boss半條血也不是問題。

一旦成功極限閃避/防禦敵人的持續範圍攻擊就可瘋狂輸出

因此最好就是有意識地在發動了極限閃避/防禦時最主動去觸發另一個效果，實在沒辦法的法也應該養成一個習慣是每次發動極限閃避/防禦就去按一下R1/L1，這樣也有不低的機會觸發到另一個效果，然後就是瘋狂輸出時間了。

亦因此能延長快速閃避/防禦時間的配件是最為強力，更長的無敵時間比什麼都重要。

強化狀態不用節省 有就拿來用

以往的伊蘇系列中通常都會在打Boss前將強化量計儲滿再來打Boss，但是今集改了強化量計會在戰鬥以外自動消退，換言之就是不能先儲滿再入Boss。因此一見到強化狀態儲滿就用吧，就算單純當成回復SP也不錯。當然更理想的情況是配合快速防禦令所有攻擊都暴擊造成更多傷害。還就是記得每次發動強化狀態時在記得使用Extra Skill（大絕），不論強化計表剩餘多寡Extra Skill的威力也不變，簡言之就是不用就蝕本，最理想就是在強化狀態快完結時打出Extra Skill。

打Boss前先做好準備 善用回復藥水

雖然Inferno的戰鬥難度很高，但是並沒有限制使用回復道具的數量（雖然本作回復道具很貴），實在打不過Boss時除了練等也可以用道具撐過去。只是回復道具實在很貴，比較經濟的做法當角色HP歸0時用最便宜的復活道具「黑色無花果」，然後使用藥水回復HP。製作藥水的花可以在花店買到，價錢不貴，不用自己去打。

製作藥水通常最缺是花，去花店買就最快，價錢也不貴。

Boss前必有傳送點，部份Boss出現前都會讓你看到，背景音樂也會停止，見到這些徵兆就要做好打Boss的準備了。

還有就是打Boss前要做好準備，由於Boss前必有傳送點，可以先傳送回到城鎮升級武器等。另外通常也需要練功，練到比Boss低1~2級才比較好打，這和技術無太大關係，是因為攻擊力不夠會完全打不痛Boss（但如果要練到和Boss同級/比Boss更高會花不少時間，是否值得就看個人）。至於武器當然是要強化到章節所限的最高級。