PC大富翁限時免費玩！Monopoly Plus 3D城市買高樓．附登記方法

【Monopoly Plus 3D大富翁 PC限時免費玩】留家抗疫，玩《動物之森 / 動物森友會》玩到悶，可以試轉玩 限時免費3D大富翁《Monopoly Plus》，Ubisoft與孩之寶（Hasbro）共同宣布將適合一家大小的桌上遊戲《大富翁》3D化，開放一星期免費遊玩，並附遊戲登記及下載方法。

Ubisoft及Hasbro的經典《大富翁》遊戲

《Monopoly Plus》是 Ubisoft 與孩子寶（Hasbro）共同開發的電腦版遊戲，將全球最多人玩過的家庭遊戲《大富翁》（Monopoly）電子遊戲化，而《Plus》版則有更豐富的3D元素，擁有像《模擬城市》的3D棋盤，玩家可選擇3款面貌棋盤，在遊戲中行進、收購投資，玩家旗下物業地區會在遊戲進程中發展，在3D城市下自動顯示。

▼▼《Monopoly Plus》遊戲畫面▼▼

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正所謂「各處鄉村各處例」，《Monopoly Plus》中玩家可以開始遊戲時選擇最原始規則，或在遊戲中附有全球《大富翁》fans選出6種「房屋規則」中選擇其一，或選擇遊戲特定目標，改變勝利條件，令《大富翁》玩法更有趣。

《Monopoly Plus》下載及登記方法

►► 按此前往 Uplay免費遊戲登記網站

《Monopoly Plus》從即日起到2020年4月27日開放Uplay玩家於 PC 平台上免費遊玩。