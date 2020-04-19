FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE 攻略｜艾莉絲Aerith推薦配置

萬眾期待的FINAL FANTASY VII REMAKE FF7R 最終幻想7重製版終於推出，相信很多玩家都想打到白金獎杯；而想拿白金成就需要Hard模式通關全章節，以下介紹一些艾莉絲Aerith用推薦配置和魔石，幫助大家更輕鬆過hard mode。

暴力魔法型

武器：全金屬長杖／秘銀長杖

魔石：提昇HP、提昇MP、魔幻、防禦強化或鐵壁、各屬性攻擊魔法、吸收MP

主力技能：聖魔法陣、聖潔之力、各攻擊魔法

優點：火力超強

缺點：生存力低

全攻擊型的Aerith有著本作中最高的火力，配合雙重魔法的聖魔法陣，一個低階魔法打5~6千、大魔法打過萬完全不是問題，清小怪時則可用大範圍的聖潔之力。只是在Hard模式下艾莉絲會變得很難用，因為她防禦和移動力都低，普攻雖然ATB提升量多但是施展很慢，在Hard模式面對強敵或敵人數量多時，往往會被一直追殺沒空間出手。

支援魔法型

武器：任意（建議全金屬長杖 / 銀製長杖）

魔石：提昇HP、提昇MP、範圍+回復、復活、時間等輔助魔法、防禦強化、攻擊魔法適量

主力技能：各攻擊及輔助魔法、審判光線

優點：輔助能力強、安定性高

缺點：火力比暴力型低

相比暴力型在Hard模式下較為安定的配置，主要是電腦AI傾向生存優先，很多時讓電腦操作Aerith還沒有自己用時那麼易死。由於Aerith先天魔力高，一般來說範圍+漸癒已可覆蓋大部份情況所需的回復量，不夠時也可以使用大療癒，滿裝的Aerith一個大療癒可以補6到8千，什麼都一口氣補回來了。魔法攻擊力也不俗下最好針對Boss屬性配一個攻擊魔法；另外也可以對自己使用時間加速、再對隊友使用激勵魔法陣來讓隊友使用更多ATB技能，只是要注意別將Aerith的ATB吸得太乾以致在需要時不能回復。