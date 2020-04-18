FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE 攻略｜克勞德Cloud推薦配置魔石

萬眾期待的FINAL FANTASY VII REMAKE FF7R 最終幻想7重製版終於推出，相信很多玩家都想打到白金獎杯；而想拿白金成就需要Hard模式通關全章節，以下介紹一些克勞德Cloud用推薦配置和魔石，幫助大家更輕鬆過hard mode。

平衡型（推薦）

武器：破壞劍 / 鋼鐵劍 / 雙刺劍，其中破壞劍比較全面，後兩者稍為傾向魔法

魔石：提昇HP、防禦強化、招式高手、回復、屬性、一兩種攻擊魔法

主力招式：破晄擊、反擊姿態、攻擊魔法

優點：夠全面

缺點：無明顯缺點

由於克勞德本身數值高，即使走平衡路線的能力也很好，不會有高不成低不就的感覺，而且也十分易用。對人型強敵可多用反擊姿勢、對機械或抗物理敵人可用破晄擊和攻擊魔法，打擊面十分全面。最大賣點是可以長用破壞劍，造型取勝。不過鋼鐵劍和雙刺劍有「絕處逢生」（根性），可看情況替換。

純物理型

武器：破甲大劍

魔石：提昇HP、防禦強化、招式高手、ATB連結、幸運、屬性（配上剋制Boss的屬性）

主力招式：反擊架式、奮勇猛攻、無盡終結

優點：火力、爆發俱高

缺點：相對易死、對抗物理敵人吃力

克勞德的勇猛模式（三角）本身攻擊力就非常高，純物理配置下單是勇猛模式就已有很可觀的輸出，技能的威力就更高，對Burst的敵人使出無盡終結可輕易打出傷害上限9999。缺點是由於勇猛模式很不靈活，hard難度下會較容易死，但若能善用反擊架式就問題不大：反擊架式是本遊戲最強技能之一，威力高又容易將敵人打至畏縮（破霸體），而且什麼攻擊都能反（勇猛模式的R1只能反擊近戰攻擊），不論近戰遠攻還是魔法一律反給你看，反擊成功時還會縮地瞬間閃至敵人面前攻擊，更重要是判定時間長不難使用，根本就是神技中的神技。可以說只要用好這招，就算是hard也沒太大難度了。

魔法型

武器：秘銀劍 / 雙刺劍

魔石：提昇HP、提昇MP、魔幻、招式高手、回復、屬性（配上剋制Boss的屬性）

主力招式：破晄擊、各屬性魔法

優點：範圍火力強大

缺點：普攻火力低

克勞德本身魔法能力不俗，以魔法為主的配置亦可行，主要是破晄擊實在非常霸道，是不下於反擊姿態的神技：其威力高、無屬性、範圍大，除了起手較慢之外可謂無死角。對強敵時可針對性配置屬性魔法，低階魔法打3~4千，大魔法打6~7千毫無壓力。缺點是平砍威力較低，但你又需要平砍來儲ATB，砍的時候會不太愉快。