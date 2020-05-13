台灣獨立遊戲Little Witch Nobeta小魔女諾貝塔 可愛版黑暗靈魂

台灣向來是亞太區遊戲開發、獨立遊戲一大重鎮，最近就有一款筆者心儀已久的獨立遊戲《 Little Witch Nobeta 小魔女諾貝塔 》公開最新影片以及Steam先行體驗推出日期。

可愛版Dark Souls 戰鬥手感同樣超一流

《 Little Witch Nobeta 小魔女諾貝塔 》是一款相當明顯地向 Dark Souls 黑暗靈魂 系列致敬的作品（筆者作為From廚所以更加要玩）：砍劈、精力值和翻滾這「黑魂三元素」有齊，還有黑魂Fans們最喜歡的反擊系統。不過主人公不是什麼不死人，而是一位非常可愛的小魔女。

我這人很簡單，有萌妹子就給讚。

遊戲以Unity開發，單論畫面固然比不上商業大作；但首先不論主角還是敵人的模組製作都很用心，更重要是在流暢度和整體手感（亦是動作遊戲最重要的地方）方面而言，本作可以輕鬆地將許多日廠遊戲比下去（看影片就知道）。因為主角是一位弱質女子的關係，遊戲中的近戰攻擊相對較弱，動作時間長威力也不高，玩家主要需要用魔法來戰鬥，切合遊戲主題之餘戰鬥中魔法的光影效果和打擊感亦相當出色，或者簡單點直接用兩個字「好玩」來總結就行了。

如果你比較熟悉Dark Souls，還會在遊戲中找到很多親切感（對黑魂Fans來說都是加分位）：

《 Little Witch Nobeta 小魔女諾貝塔 》由作者Pupuya一人自力開發，作者亦不時在自己的Twitter推特及Youtube頻道上傳開發進度，對於有持續關注Pupuya的人來說，有點像是看著女兒長大的感覺……音樂則有台灣的年輕實力音樂人3R2和Oli Jan負責，所以宣傳影片的音樂氣勢攝人，和大廠作品相比也是不遑多讓，請大家一定要點播影片看看。

如果你對本作很有興趣、等不及6月24日的Steam Early Access的話，可以在Steam或itch.io免費下載遊戲試玩。筆者自己就已經把遊戲加進願望清單wish list，準備好在Early Access一出來就馬上先衝一波了。itch.io的Little Witch Nobeta小魔女諾貝塔試玩Little Witch Nobeta小魔女諾貝塔的Steam商店頁面