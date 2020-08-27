任天堂 Switch 於 NINTENDO DIRECT mini 2020.8 網上直播公布10款小品新作，有3DS移植作「太鼓達人RPG」《太鼓之達人咚咔！二合一大冒險》！但筆者最想玩其實是《PuyoPuyo TETRIS 2》（魔法氣泡俄羅斯方塊2）以及可 7vs7連線對戰的《World of Tanks Blitz》戰車世界免費下載版！

全晚最吸引的是《王國之心Melody of Memory》：迪士尼 x SQUARE ENIX 動作RPG變身節拍game，有宇多田光及Let it Go 等大量靚歌！😍

👇🎮Nintendo Switch 小清新＋爽快對戰 10款新作🎮👇

同埸加映：《動物之森》50個秘密彩蛋合集！狐利果然有古惑 花火大會有驚喜

《動物森友會》看起來簡單，但遊戲的小細節多得令人難以置信，日本專門介紹《動森》彩蛋的 YouTube 頻道「Rewn TV」近日又更新了多個集合玩家之力發現的彩蛋，本篇將會整合分享 50 個玩家可能不知道的，看完之後玩《動森》應該會更投入。

👇👇👇50 個《動森》神秘彩蛋 你發現了幾多個？👇👇👇

想看第 35～50 個彩蛋？即睇：《動物之森》50個秘密彩蛋合集！狐利果然有古惑 花火大會有驚喜