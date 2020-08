任天堂 Switch 於 NINTENDO DIRECT mini 2020.8 網上直播公布10款小品新作,有3DS移植作「太鼓達人RPG」《太鼓之達人咚咔!二合一大冒險》!但筆者最想玩其實是《PuyoPuyo TETRIS 2》(魔法氣泡俄羅斯方塊2)以及可 7vs7連線對戰的《World of Tanks Blitz》戰車世界免費下載版!

全晚最吸引的是《王國之心Melody of Memory》:迪士尼 x SQUARE ENIX 動作RPG變身節拍game,有宇多田光及Let it Go 等大量靚歌!😍

《動物森友會》看起來簡單,但遊戲的小細節多得令人難以置信,日本專門介紹《動森》彩蛋的 YouTube 頻道「Rewn TV」近日又更新了多個集合玩家之力發現的彩蛋,本篇將會整合分享 50 個玩家可能不知道的,看完之後玩《動森》應該會更投入。

