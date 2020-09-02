高達模型為何再度掀起熱潮？在《創戰潛行者Re:RISE》大熱前，其實不少人已因疫情影響要留在家中，百零數砌幾晚的高達模型成為kill time良品，早已供不應求，比如：HG Origin RX-78 高達，140元曾炒至220元；《Build Divers Re:rise》大熱後很多人想後追主角機HG「地球叁高達」，究竟可在那裡入手？

近期，不少人氣模型店已出現排隊等開門的盛況。很多模型店家的fb更透露，9月起代理將提高模型批發價，更激起掃平貨人潮。很多喜歡高達的打工仔及學生，都要等假日才能外出購物，到時好貨色都被人買光，玩家如何是好？

福利模型每逢有新貨到，開店前已有數十人排隊，好在店家亦有控制人流及入店人數，防止太多人迫在一起，有社會責任感。（網上圖片）

【貼士01】P-BANDAI限定模型反而易買？

【貼士02】淘寶都有高達買

相反【一般市販】款式款式才更難買，比如：G40高達、Origin 高達、Beyond 高達、Re：Rise 主角機、戰鬥暴龍獸，發售首日如不衝出模型店買，多數已被掃光。fb makretplace、旋轉拍賣就不用我教啦，另外其實也可試試在淘寶買高達。

【貼士03】本地模型網店TOYC．追市面斷貨款式

也明白很多人對淘寶信心不足，近日筆者就發現香港有個專賣BANDAI模型的網頁，雖然定價比市面貴一點，但新張期間有8折，付款收件方式都很多選擇。

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【貼士04】日本網店／拍賣網買高達抵唔抵？

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