【RE:RISE 合體高達．飛翼零式Ka版】高達模型近期人氣極高，新品一出即被掃清， 不如一早看時間表，計劃一下9月／10月／11月要準備買那幾款高達模型吧！特別留意9月尾《創戰潛行者 RE:RISE》大合體機Rerising Gundam，11月重頭作Wing Zero EW Ver.Ka！

👇三一．ReRising Gundam：2020年9月模型發售時間表👇

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👇RE:RISE 重炮手高達 2020年10月模型發售時間表👇

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👇本年重頭作飛翼零式EW 2020年11月模型發售時間表👇

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同場加映：MGEX獨角獸高達Unicorn Gundam開箱

高達模型新作「MGEX 1/100 獨角獸高達 Unicorn Gundam Ver.Ka 」實物入手，全新series Master Grade Extreme 首作，立即為你開箱，試燈！

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同場加映：高達模型網購4貼士 Re:RISE/Origin長期斷貨 9月起加價更難買？😍

高達模型再度掀起熱潮，《Gundam 創戰潛行者Re:RISE》HG 地球叁高達至今仍長期缺貨。與其食炒，不如上網買高達！即教網購高達模型方法及貼士！

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仲有其他網購模型貼士，請點擊：高達模型網購4貼士 Re:RISE/Origin長期斷貨 9月起加價更難買？

同場加映：高達創戰潛行者Re:RISE｜結局獲網民讚近十年最佳 回味10個彩蛋

同場加映：【高達創戰潛行者Re:RISE】熱爆 大合體模型斷市 5個成功原因

Gundam《高達創戰潛行者 Re:RISE》人氣爆發，除了機體設計及故事比舊作出色，分析共5大因素做成《Re:RISE》大熱！

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同場加映：重慶洪災女友划艇破窗拯救男友高達成熱話 18盒獲救模型真身係？

【女友救高達】微博戶「中年人手里的高達」受洪水所困要逃生，他在微博發片，女友為救出他的高達模型，竟然划小船破窗入屋，感動萬千高達迷！

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同場加映：「我就是高達!」「人類總是……」20大Gundam經典名句

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