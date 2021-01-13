MHRise攻略｜狩獵笛快速上手教學　無敵演奏、氣焰旋律、連技心得

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《Monster Hunter Rise》（MHR／魔物獵人崛起）今集狩獵笛超進化，幾乎變成全新武器一樣。簡單易用之餘火力也非常高，更能惠及整個團隊，無論如何都是必試武器。以下就提供狩獵笛的使用心得，初接觸也可快速上手：

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MHRise攻略｜太刀快速上手教學　居合拔刀、高火力兜割、連技心得

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