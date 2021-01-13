《Monster Hunter Rise》（MHR／魔物獵人崛起）今集狩獵笛超進化，幾乎變成全新武器一樣。簡單易用之餘火力也非常高，更能惠及整個團隊，無論如何都是必試武器。以下就提供狩獵笛的使用心得，初接觸也可快速上手：

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【樂高砌高達模型】又有日本神人用LEGO來砌Gundam，不過今次砌的不是MS機體，而是喜歡砌高達戰艦的達人PEN2nd。他在Twitter上就展出了其神級的Gundam 0083阿爾比昂號（亞爾比翁號／Albion），以及一年以來自己最喜愛的作品，一齊看看：