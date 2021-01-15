撰文：賴浩然
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《Monster Hunter Rise》（MHR／魔物獵人崛起）大劍是不少老獵人的最愛武器，也是新手入門的安定之選。因為蓄力斬的時機，更可迫使自己觀察及預計魔物動作。今集大劍沒有了強化射擊接真蓄，減少了無腦成份，也因蟲技增加了機動性，玩起上來更有趣味，以下就提供重點心得教學：
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Cyberpunk 2077電馭叛客可能令不少PS4機主失望，不過希望在明天，踏入2021年，《香港01》科技玩物編輯盤點了各平台共20款令人期待大作，相信總有遊戲能成為神作！
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