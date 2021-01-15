MHRise攻略｜大劍快速上手教學　飛身接真蓄、霸體衝撞、連技心得

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《Monster Hunter Rise》（MHR／魔物獵人崛起）大劍是不少老獵人的最愛武器，也是新手入門的安定之選。因為蓄力斬的時機，更可迫使自己觀察及預計魔物動作。今集大劍沒有了強化射擊接真蓄，減少了無腦成份，也因蟲技增加了機動性，玩起上來更有趣味，以下就提供重點心得教學：

👇Monster Hunter Rise 大劍快速上手重點教學👇

+6
+6
+6
MHRise攻略｜太刀快速上手教學　居合拔刀、高火力兜割、連技心得
MHRise攻略｜狩獵笛快速上手教學　無敵演奏、氣焰旋律、連技心得

👇Monster Hunter Rise 教學沒教你的10個新玩法👇

+6
+6
+6

👇MHR 官方武器操作指南、鐵蟲絲招式、推薦連技👇

+52
+52
+52

👇Switch MHR Demo試玩報告10個必玩要點小技巧👇

+9
+9
+9

👇同場加映：2021及未來最期待20款PS/Switch/PC遊戲👇

Cyberpunk 2077電馭叛客可能令不少PS4機主失望，不過希望在明天，踏入2021年，《香港01》科技玩物編輯盤點了各平台共20款令人期待大作，相信總有遊戲能成為神作！

+36
+36
+36

詳細文章：Cyberpunk 2077好失望？盤點20款令人期待PS4/PS5/Switch/PC遊戲

MHR拆包內容流出｜全武器84招鐵蟲絲技能一覽　最終Boss早有暗示?
Monster Hunter Rise體驗版速試　10個要點及技巧　解除30次限制
Switch Pro規格流出 4K輸出+OLED屏幕 Hacker爆料整理(持續更新)
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。