撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-03-04 18:33

【馬娘／賽馬娘Pretty Derby／ウマ娘 プリティーダービー】馬娘手機遊戲非常高質，遊玩性高而且畫面精美，雖然封鎖了華人地區IP但仍無阻馬迷VPN翻牆遊玩甚至課金。不過遊戲中的馬名都是片假名而沒有漢字，如果沒看動畫的話相信很多馬都不知怎樣，亦有很多角色只是客串難記憶。以下就提供全馬娘的中英文速查，方便與其他馬主們交流：

👇馬娘中英文馬名全70角色速查 現實馬匹戰績簡介👇

+ 64 + 64 + 64

👇賽馬娘攻略｜玩法、育成系統、首抽介紹👇👇

+ 54 + 54 + 54

詳細文章：手遊｜賽馬娘Pretty Derby新手攻略 玩法系統+刷首抽方法解說

👇下載日本限定遊戲、iOS／Android 帳號轉區👇

與很多日本推出的手機遊戲一樣，《馬娘》由於伺服器負荷、代理版權等因素，遊戲由推出起都不會在日本 Store 以外的地方上架。但香港玩家其實只需要一個日本版的 Apple App Store／Google Play 帳號，就可以安裝到日本 Store 的遊戲。

iOS App Store 轉日服教學

相對上比較簡單，只要使用iPhone或iPad申請一個新的Apple ID，在地區選擇日本便可；課金時亦可以使用香港信用卡👇👇👇按圖放大詳細步驟👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

Android Google Play轉日服教學

和iOS一樣程序並不複雜，只是需要信用卡或有效Paypal帳戶，未有信用卡的學生可能會較難辦到👇👇👇按圖放大詳細步驟👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

當然Android也有一個方法，就是在第三方平台直接下載日版遊戲的apk；不過官方平台（Google Play）以外的apk，有可能被植入惡意程式或木馬，安裝後可能造成個人資料外洩等問題，真要使用的話，請自行衡量風險。

VPN轉區教學：《馬娘》玩日服教學｜9步設定免費VPN跨區及IOS/Android轉區教學

👇同場加映：GBF 神還原20位官方高質 Cosplayer👇

【GBF Fes 2020】（碧藍幻想／Granblue Fantasy Festival 2020） 祭典官方 Cosplayer 們的舞台表演非常精彩。以下就精選約20位Coser靚相同大家分享，有興趣也可抄底Twitter來Follow：

+ 79 + 79 + 79

更多靚相：GBF Fes 2020｜精選20位官方高質Cosplayer 奶刀、歐羅巴神還原