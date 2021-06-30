撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-06-30 11:50

何時才可去台場 GUNDAM BASE 見獨角獸高達，買日本限定STRICT-G 高達潮tee？未知，但也不打緊，因為STRICT-G 將於7月4日起，在尖咀K11 Art Mall 開期間限定店！既有香港店獨家新衫新袋，還有招牌作Porter袋、軍褸，最抵買是6款高達布口罩！

店內有超巨型「香港」光管招牌，又有更擺放極珍貴的《STRICT-G × mastermind JAPAN》1.5米高渣古 II

店內裝飾跟足台場店．去完當飛日本打卡😍

40款單品款式極多，高達tee設計比一些連鎖店的設計更型，當中仲有7月1日Netflix上架的《閃光之凱薩衛》服裝小物，還有日本都已部份斷市的《獨角獸高達》10周年限定品。

注目作01：高達霓虹燈招牌圖案T-Shirt（$350／限180件）Tote Bag（$260/限80件）

注目作01：高達霓虹燈招牌圖案T-Shirt（$350／限180件）Tote Bag（$260/限80件）

注目作02：《閃光之凱薩衛》MAFTY風褸（$710）

7.1最新作《閃光之凱薩衛》主題服飾系列，最型就是這件劇中恐怖組織MAFTY的拉鏈外套

注目作01：《閃光之凱薩衛》MAFTY風褸（$710）

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注目作03：6款高達圖案布口罩（各$120）

使用雙層不織布製，添加銀離子絲線，有抗菌／防臭／快乾／防UV功效，TPS特殊縫製縫線令口罩keep住外型，不會凹凸不平。

高達圖案布口罩：馬沙專用款式

注目作04：《G高達》東方不敗服裝系列 圖案tee（$350）

注目作03：《G高達》東方不敗tee（$350）

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注目作05：STRICT-G.ARMS 美國製自護軍軍用袋系列（點圖放大）

與美國品牌「MIS」合作，以《高達》片中自護軍軍用品為主題，既有動畫元素，又能日常穿搭的袋類系列。袋子的式樣根據美國軍用基準(MIL-SPEC)設計，並於美國加州生產。

STRICT-G.ARMS 軍用Daypack背包（$2,280）

其他20多款STRICT-G高達限定服飾（點圖放大）

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《STRICT-G》高達服裝期間限定店 地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall B2/F B2 Pop-up Store 日期：2021年7月4日(星期日)至7月25日(星期日) 營業時間：7月4日 16:00 – 21:00 7月5日起 11:00 – 21:00

同場加映：👉👉7月10款精選新模型／夜鶯最大盒（點圖放大）👇👇

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8月至12款高達模型圖鑑：$5000消費券｜2021下半年60款高達模型圖鑑 Hi Nu／德天使／古鐵

同場睇：RG Wing Gundam 開箱報告（點圖放大）👇👇

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原文連結：開箱｜RG Wing Gundam飛翼高達模型 新設計背翼隱藏玩法扮韋基利