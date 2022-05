日本marvel fans不滿奇異博士和hololive合作宣傳|全球Marvel迷均極之期待的MCU Marvel Cinematic Universe第四期的最新作品《奇異博士2:失控多重宇宙》在苦候多年之後終於將要上映,最近在日本方面Marvel連同人氣vTuber團體hololive聯動推出宣傳海報,本來是很有噱頭的一件美事,沒想到日本Marvel Fans對此卻不買帳。



hololive合作宣傳海報 日本Marvel Fans不買帳:關你咩事

《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)和vTuber業界龍頭hololive合作宣傳,後者精英盡出、找來8位超人氣vTuber翻攝原作的宣傳海報;參與宣傳的有白上吹雪、La+ Darknesss、亞綺·羅森塔爾、大空昴、櫻巫女、戌神沁音、鷹嶺琉依及沙花叉克蘿耶,8位的頻道訂閱合共超過900萬。

十分有趣的一張海報

即睇奇異博士2聯動hololive合作宣傳 日本Marvel粉卻不買帳:



本來應是很有趣的一件美事,但日本網路對此卻反應不一,尤其是Marvel粉大多都表示不解或不滿,認為兩者之間完全沒有交集、不明白為何要聯動。亦有人擔心會有vTuber fans為了支持vTuber入場,但對MCU沒有認識之下看到一半離場便會騷擾到其他觀眾,以至有部份激進fans留下「別沾污MCU」的暴言。

另一方面也有部份網民對合作宣傳表示支持,認為可擴大觀眾層,畢竟Marvel在日本固然有一定人氣,卻也還不到霸權的級數;當年紅遍全球的《復仇者聯盟3》和4,在上映時首周票房都先後輸了給同期上映的《名偵探柯南》劇場版。

柯南,擊敗整個復仇者聯盟的男人

