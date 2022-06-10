6、7月遊戲發售時間表 MHR Sunbreak、異度神劍3等Switch大作多

6、7月遊戲發售時間表｜在2、3月的《艾爾登法環》、《地平線禁忌西域》之後家用機市場又開始稍為沈寂，不過幸好在6月開始就漸漸會有大作遊戲推出，尤其是Switch有多款重量級作品會在6、7月見街，Switch主機們記得接下來一兩個月要留出時間來煲機了。



Sunbreak、風花雪月無雙、異度神劍3等Switch大作多

2022年6、7月較亮眼的遊戲大都集中在Switch，先有剛推出不久的《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽 》，然後6月底有FIRE EMBLEM無雙 風花雪月以及Monster Hunter Rise的大型DLC「Sunbreak」，到7月底又有機迷們超期待的JRPG大作《Xenoblade 3》異度神劍3，而PS等其他平台的大作則在6、7月未見，看來這一兩個月都是Switch的主場了。

還有就是雖然不是家用遊戲，不過許多ACG都十分關注和喜愛的IP「賽馬娘」手機遊戲《賽馬娘 Pretty Derby》中文版將於6月底推出，雖然有中文版是好事但代理本作的是在網上風評不太好的「小萌科技」，是以不少本來準備在中文版入坑的玩家都要再三考慮。

有點意外是Sunbreak的Steam版和PC版會同步上市，如果不是不想重打進度，真的想轉去PC版玩，Switch的FPS實在太慘劇了...

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即睇6、7月遊戲發售時間表 MHR Sunbreak、異度神劍3等Switch大作多：

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6、7月主要遊戲發售時間表：

6月9日 鬼滅之刃 火之神血風譚 Switch版



6月10日 瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽 Switch



6月21日 Fall Guys免費版 PC



6月23日 暗黑破壞神 永生不朽 PC / Android / iOS



6月24日 FIRE EMBLEM無雙 風花雪月 Switch



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6月27日 賽馬娘 Pretty Derby中文版 Android / iOS



6月30日 Monster Hunter Rise Sunbreak Switch / PC



7月7日 風之少年 克羅諾亞 1&2 乘風歸來 PS4 / PS5 / Xbox / Switch / PC



7月19日 Stray浪貓 PS4 / PS5 / PC



7月21日 信長之野望 新生 Switch



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7月22日 LIVE A LIVE Switch



7月28 數碼寶貝 絕境求生 PS4 / Xbox / Switch / PC



7月28日 蒼藍雷霆 GUNVOLT 3 鎖環 Switch



7月28日 格林魔書Remaster版 魔導書大戰 OnceMore PS4 / Switch



7月29日 Xenoblade 3 異度神劍3 Switch



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