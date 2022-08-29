《One Piece Film RED》劇場版已經上畫，記者在星期日入場看了4DX版，完美欣賞了新女角美音／Uta的動聽歌曲，還有路飛和草袍小子一伙打到地震一樣的體感效果。而4D版入場特典，原來更劇透了四皇之一：紅髮撒古斯的驚天身世！



重點1｜戲名叫《One Piece RED》當然因為他！

今集電影為何名為《RED》呢？故事講路飛跟伙伴們去了音樂島聽演唱會，意外發現新女角：超人氣女歌手Uta（港名：美音），其實是紅髮撒古斯的女兒，還曾經是路飛在風車村年代的兒時玩伴。

海賊王RED OST 封面插圖。

👉海賊王RED電影Mirror AK配音｜網民笑Marf Yes卡贈品醜如垃圾必掉

Uta的母親是誰？Uta又為何會消失了？《RED》將提及紅髮過去的冒險。而且在高潮大戰中，在高潮大戰中，草帽小子一伙在因緣際會下與紅髮海賊團來了一次crossover，最後大戰中的各種合體技超爽；紅髮還會以某種形式跟路飛合作，細節就不在此爆出來了，熱血度爆燈，喜歡紅髮撒古斯的你一定要入場。

美音是路飛在風車村的兒時玩伴

紅髮海賊團也會出場呀！圖左不就是烏索普的爸爸嗎？

👉福音戰士劇場版終8.18香港上映｜入場前回顧劇情｜必睇庵野紀錄片

重點2｜新角色UTA戲內戲外也是歌姬

為這位新角色擔任「幕後代唱」的，是年僅19歲，因歌曲《うっせぇわ》及超強歌唱力而爆紅的日本網絡女歌手Ado。Ado出道23個月，至今仍未公開過真身（有網上流出照，但未曾以真身出鏡），所以尾田榮一郎更為她的《Uta no Uta One Piece Film RED》唱片畫了「OP版 Ado」造型！

尾田榮一郎更為她的《Uta no Uta One Piece Film RED》唱片畫了「OP版 Ado」造型！

Ado將會主唱達7首原創歌曲（留意就算睇廣東話版，也是會播放日文版原曲），每首都按照劇情去創作，令《One Piece RED》有別於平時的少年JUMP x 東映動畫劇場版的格局，是一套尤如迪士尼動畫，由劇情與音樂交織而成的作品，場面精彩想像力豐富！至於UTA是否有惡魔果實能力，這點就留給你入場發掘。

UTA是否有惡魔果實能力，這點就留給你入場發掘。

👉Netflix 9月下架｜超音鼠｜成龍系列｜魯魯修｜18部大作最後召集

重點3｜千陽號疑人化超Cute

電影中將穿梭於真實世界和音樂舞台，而當進入音樂世界時，一些角色竟然會變成Q版化！記者最驚訝就是千陽號也變身為超可愛的吉祥物！來吧BANDAI，shut up and take my money！

👉PS5加價｜香港、日本、英國、中國市場受影響｜玩家誓必更難買機

重點4｜五老星爆出更多天龍人情報

而在解開Uta的背景，路飛又為何忘記這位好朋友的原因時，也會隱約觸及撒古斯的身世。當Uta現身時，世界政府的幕後領導人五老星又出場解話，他們提及費加蘭德家族(フィガーランド家)這個名字，當知道美音／Uta是紅髮的女兒，其中一個五老星更表示：「難道那女孩有費加蘭德家族的血統？」究竟フィガーランド家是否天龍人家族，Uta難道是天龍人？

👉Netflix月費｜廣告版預料低至7美元｜香港用家：畀多啲都唔睇廣告

重點5｜4DX橡膠機關槍開火的震撼

喜歡《One Piece》又喜歡玩體感遊戲的觀眾，超推介你收看4DX版，感受一下路飛使出橡膠機關槍的「震撼」，真係會震到畫面也看不切！還有山治在你耳腳使用惡魔風腳時的風速！當然少不了在千陽號上感受浪花，真的會搖更會有水花呢！

👉iPhone 14價錢流出｜網媒爆中國經銷商預訂價｜全線比iPhone 13貴

觀後感：Ado好正｜想聽埋草帽一伙唱歌



UTA的戲份和唱歌片段當然精彩，若果你一早就在網上認識Ado，喜歡她的作品就更加要入場，片中Ado唱盡了Uta喜怒哀樂心情的歌，當中有1首更刻意用Uta小時候童真的聲線去唱，在平時Ado的歌曲中比較少有。記者更建議你睇完4D睇多次2D，可以更專心聽歌。不過記者個人覺得《RED》只由Ado一個人由頭唱到尾，再動聽也有點膩，fans應該會想聽聽其他主角們唱歌、聽聽經典主題曲呢。



😱😱－－－－－嚴重劇透／嚴重劇透－－－－－😱😱

更多謎底竟藏於入場特典

更多的紅髮身世之謎，竟然收在買兩張4D版戲飛才可得1本的限定版漫畫《One Piece 四十億卷》，如不怕劇透的話，本文尾段有相關分析。

買兩張4D版戲飛才可得1本的限定版漫畫《One Piece 四十億卷》

😱😱－－－－－嚴重劇透／嚴重劇透－－－－－😱😱

根據四十億卷的內容，海賊王羅渣的海賊團，在諸神峽谷事件中曾經從洛克斯（ロックス・D・ジーベック）海賊團手上奪走一些財寶，又意外發現當時只有1歲的嬰兒，並由D羅渣一伙在海賊船上撫養成人。有傳洛克斯其實是打劫了天龍人，再轉到羅渣一伙手上，而紅髮很可能就是這個「嬰兒」，換言之紅髮有機會是天龍人子的說法……這個未曾在正傳漫畫提及的天大秘密，很可能已經在《RED》的入場特典中，由尾田繪畫的漫畫劇透了！難怪日本方面，有要求觀眾不要在8月15日（日本8月6日上映）前作任務網上劇透。