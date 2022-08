《One Piece Film RED》劇場版已經上畫,記者在星期日入場看了4DX版,完美欣賞了新女角美音/Uta的動聽歌曲,還有路飛和草袍小子一伙打到地震一樣的體感效果。而4D版入場特典,原來更劇透了四皇之一:紅髮撒古斯的驚天身世!



重點1|戲名叫《One Piece RED》當然因為他!

今集電影為何名為《RED》呢?故事講路飛跟伙伴們去了音樂島聽演唱會,意外發現新女角:超人氣女歌手Uta(港名:美音),其實是紅髮撒古斯的女兒,還曾經是路飛在風車村年代的兒時玩伴。

海賊王RED OST 封面插圖。

👉海賊王RED電影Mirror AK配音|網民笑Marf Yes卡贈品醜如垃圾必掉

Uta的母親是誰?Uta又為何會消失了?《RED》將提及紅髮過去的冒險。而且在高潮大戰中,在高潮大戰中,草帽小子一伙在因緣際會下與紅髮海賊團來了一次crossover,最後大戰中的各種合體技超爽;紅髮還會以某種形式跟路飛合作,細節就不在此爆出來了,熱血度爆燈,喜歡紅髮撒古斯的你一定要入場。

美音是路飛在風車村的兒時玩伴

紅髮海賊團也會出場呀!圖左不就是烏索普的爸爸嗎?

👉福音戰士劇場版終8.18香港上映|入場前回顧劇情|必睇庵野紀錄片

重點2|新角色UTA戲內戲外也是歌姬

為這位新角色擔任「幕後代唱」的,是年僅19歲,因歌曲《うっせぇわ》及超強歌唱力而爆紅的日本網絡女歌手Ado。Ado出道23個月,至今仍未公開過真身(有網上流出照,但未曾以真身出鏡),所以尾田榮一郎更為她的《Uta no Uta One Piece Film RED》唱片畫了「OP版 Ado」造型!

尾田榮一郎更為她的《Uta no Uta One Piece Film RED》唱片畫了「OP版 Ado」造型!

Ado將會主唱達7首原創歌曲(留意就算睇廣東話版,也是會播放日文版原曲),每首都按照劇情去創作,令《One Piece RED》有別於平時的少年JUMP x 東映動畫劇場版的格局,是一套尤如迪士尼動畫,由劇情與音樂交織而成的作品,場面精彩想像力豐富!至於UTA是否有惡魔果實能力,這點就留給你入場發掘。

UTA是否有惡魔果實能力,這點就留給你入場發掘。

👉Netflix 9月下架|超音鼠|成龍系列|魯魯修|18部大作最後召集

重點3|千陽號疑人化超Cute

電影中將穿梭於真實世界和音樂舞台,而當進入音樂世界時,一些角色竟然會變成Q版化!記者最驚訝就是千陽號也變身為超可愛的吉祥物!來吧BANDAI,shut up and take my money!

👉PS5加價|香港、日本、英國、中國市場受影響|玩家誓必更難買機

重點4|五老星爆出更多天龍人情報

而在解開Uta的背景,路飛又為何忘記這位好朋友的原因時,也會隱約觸及撒古斯的身世。當Uta現身時,世界政府的幕後領導人五老星又出場解話,他們提及費加蘭德家族(フィガーランド家)這個名字,當知道美音/Uta是紅髮的女兒,其中一個五老星更表示:「難道那女孩有費加蘭德家族的血統?」究竟フィガーランド家是否天龍人家族,Uta難道是天龍人?

👉Netflix月費|廣告版預料低至7美元|香港用家:畀多啲都唔睇廣告

重點5|4DX橡膠機關槍開火的震撼

喜歡《One Piece》又喜歡玩體感遊戲的觀眾,超推介你收看4DX版,感受一下路飛使出橡膠機關槍的「震撼」,真係會震到畫面也看不切!還有山治在你耳腳使用惡魔風腳時的風速!當然少不了在千陽號上感受浪花,真的會搖更會有水花呢!

👉iPhone 14價錢流出|網媒爆中國經銷商預訂價|全線比iPhone 13貴

觀後感:Ado好正|想聽埋草帽一伙唱歌



UTA的戲份和唱歌片段當然精彩,若果你一早就在網上認識Ado,喜歡她的作品就更加要入場,片中Ado唱盡了Uta喜怒哀樂心情的歌,當中有1首更刻意用Uta小時候童真的聲線去唱,在平時Ado的歌曲中比較少有。記者更建議你睇完4D睇多次2D,可以更專心聽歌。不過記者個人覺得《RED》只由Ado一個人由頭唱到尾,再動聽也有點膩,fans應該會想聽聽其他主角們唱歌、聽聽經典主題曲呢。



😱😱-----嚴重劇透/嚴重劇透-----😱😱

更多謎底竟藏於入場特典

更多的紅髮身世之謎,竟然收在買兩張4D版戲飛才可得1本的限定版漫畫《One Piece 四十億卷》,如不怕劇透的話,本文尾段有相關分析。

買兩張4D版戲飛才可得1本的限定版漫畫《One Piece 四十億卷》

😱😱-----嚴重劇透/嚴重劇透-----😱😱

根據四十億卷的內容,海賊王羅渣的海賊團,在諸神峽谷事件中曾經從洛克斯(ロックス・D・ジーベック)海賊團手上奪走一些財寶,又意外發現當時只有1歲的嬰兒,並由D羅渣一伙在海賊船上撫養成人。有傳洛克斯其實是打劫了天龍人,再轉到羅渣一伙手上,而紅髮很可能就是這個「嬰兒」,換言之紅髮有機會是天龍人子的說法……這個未曾在正傳漫畫提及的天大秘密,很可能已經在《RED》的入場特典中,由尾田繪畫的漫畫劇透了!難怪日本方面,有要求觀眾不要在8月15日(日本8月6日上映)前作任務網上劇透。