The Last Of Us Remake重製版(TLoU)攻略 7大遊戲心得推關更容易|在全球各地均評價極高、被喻為一代神作的《The Last of Us》的PS5重製版本《The Last of Us Part I》即將推出,《香港01》科技玩物頻道獲Sony邀請參加遊戲優先玩,以下為遊戲攻略心得。



關卡和前作基本相同 舊攻略亦應適用

《The Last of Us Part I》的關卡和基本玩法和原作並無太大分別,因此原版的攻略的心得也幾乎可以沿用;如果你本來就已經有玩原作、只是來以升級畫面重溫經典的話,按照當時玩原版時的玩法就不會有問題;而如果是初次接觸本作,那麼以下心得可以幫你更有效過關。

1. 搜刮乾淨每個地區



《The Last of Us》屬於一本道式過關遊戲,前進到下一地區後就無法回到前面,因此可能的情況下應盡可能將整個地區搜刮乾淨,畢竟本作為生存玩法資源有限,多一分資源就代表之後面對強敵能多一種手段,一些正常難以處理的關卡、有一個汽油彈以至一把彈簧刀就能輕鬆通過,總之就是越偷懶、後面就會越難玩。

不放過每一滴資源

即睇The Last Of Us Part I Remake重製攻略 7大心得推關更容易:



+ 3

👉The Last Of Us Part I Remake重製版簡評:畫質極致提升|PS5

2. 最重要是開夾萬



有整個遊戲流程中有幾個地方都有一保險箱/夾萬,需要輸入密碼才能打開;而夾萬的密碼都可在該地區內找到,通常都會寫於筆記上、找到筆記就能知道密碼。就算沒有打算將整個地區搜刮乾淨都好,最少一定要打開夾萬,因為夾萬裡面會有豐富資源及最重要的大量零件,用零件改槍之後的進程就輕鬆得多。

一個夾萬有50零件,可以強化武器兩三次了

而夾萬的密碼也和原作相同沒有變動,如果真的找不到密碼,也是可以在網上找原版的攻略看密碼。

👉SD高達激鬥同盟攻略|開荒必知5大心得 輕鬆擊敗Boss方法

3. 如敵人配置太難攪就盡量避免戰鬥



本作大部份關卡都不需要打倒全部敵人,只要安全到達出口前往下一個地區便可以了,打倒敵人只是通關的手段而非目的。在一些敵人數量很多難以處理的版面時,不妨試試只打倒即將發現自己的敵人然後潛行去目的地。不過如果是敵人並不強的版本,將敵人全部清掉再慢慢將整個地區搜刮乾淨也是一個好的選擇。

重點是生還而非殺敵

👉 SD高達激鬥同盟 PS5版簡評|動作流暢連招豐富 高達迷值得一玩

4. 大部份情況下潛行擊殺都比正面槍戰好



雖然並非強制,不過在本作大部份時間潛行伏擊敵人都是最優解,因為擒伏擊殺不需要資源,便可以將彈藥及資源留起來處理強敵。值得一提是擒伏不一定要在背面進行,只要敵人未發現玩家便可,只要在轉角位埋伏就算是正面/側面也可以捉住敵人,是很實用的技巧。

👉 免費手遊福利多|暗藏課金糖衣陷阱 4招令玩家成癮無法自拔課身家

5. 近戰攻擊技巧



玩家可以按正方形進行最多4段肉博攻擊,這遊戲的近戰攻擊有少許「回合制」的感覺,打完第一套連段之後再繼續攻擊時敵方就會反撲,這時可按三角形反擊敵人的反撲然後便可繼續攻擊。只要在打完一套連技後留意畫面的三角形輸入提示就可安定地肉搏打倒敵人。

另外是在手持磚頭/酒樽的情況下用肉搏攻擊威力會比赤手空拳高,但就會消耗掉該物品。

👉 連登討論超難爆機懷舊Game|網民:冒險島太難玩、倉庫番卡關30年

6. 磚頭 / 酒樽加汽油彈 / 炸彈



玩家可以先將磚頭或酒樽扔去空地、吸引敵人聚集之後再用汽油彈或炸彈一口氣解決。這是個相當重要的技巧,一些難以處理的關卡用這招往往就能輕鬆解決,也比起各個擊破更節省資源。例如在和比爾匯合、離開教堂後的花園內有多隻循聲者,先用磚頭引敵再丟炸彈就能一口氣打倒三隻循聲者,用盡炸彈的價值。

👉DarkSouls不及這遊戲多玩家發爛渣掟手掣|調查證Xbox玩家最躁狂

7. 推薦技能



遊戲中可以用維他命丸來提升技能,個人推薦優先提升「聆聽模式距離」技能(一般來說2級就足夠不用升滿),加大聽覺模式範圍模清敵人位置再逐個擒拿擊殺,長遠下來可以幫玩家節省大量彈藥和資源,性價比超高。之後建議提升「武器搖晃度」以提高爆頭準確度;至於其他技能大都不是很實用,彈簧刀大師可以在一些時候救玩家一命,但一來很貴,二來這是屬於「最好不要用到的技能」,畢竟理想的情況就是避開或直接刺殺循聲者。

有聆聽模式LV2之後推關差很遠

👉玩家自製Elden Ring艾爾登法環Game Boy版 瀏覽器打開免費即玩